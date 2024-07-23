Deniz Akkaya kızını eve kapatan eski eşine ateş püskürdü

Ünlü eski model Deniz Akkaya, kendisinin onayı ile kızı Ayşe Ö.'nün bu yaz tatilini babası Efe Önbilgin'le geçirmesine izin verdi. Dava sürerken kızın velayetiyle ilgili "Babasına verildi" şeklindeki yalan haberlere isyan etti.

Eski eşinin alkol tedavisi göreceğini söyledi. Babası Muzaffer Akkaya'ya da beddua etti. "Beni kızım aracılığı ile vurursanız sonuçlarına katlanırsınız" dedi. Bu arada kızının babasının yanından ayrılınca "Annemin yanına gitmek istemiyorum, yurtta kalacağım" şeklindeki ifade verdiği yönündeki iddialara çok sinirlendi. Yine sosyal medyadan hem kızının babasına, hem de kendi babası Muzaffer Akkaya'ya tepki gösterdi:



Her sene bu tarihlerde sörf kampında olan kızım neden şu an Ankara'da bu sıcakta evde oturtuluyor? Ayrıca bana haber vermeden nasıl Ankara'ya götürülüyor? Allah göstermesin bir deprem olsa ben çocuğumun nerede olduğundan haberim yok.