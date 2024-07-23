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HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE 🐹 23 Temmuz 2024 Hamster Kombat kombo kartları ve yeni günlük şifresi! Nasıl kullanılır?

Hamster mors alfabesi günlük şifre ile oyun tutkunlarına çeşitli hediyeler sunan Hamster Kombat oyununun 23 Temmuz 2024 şifresi açıklandı. Özellikle kripto para meraklılarının ilgisini çeken Hamster Kombat, son zamanların dikkat çeken konuları arasında yer alıyor. Oyunda 1 milyon coin kazanmak ve kombinasyonu tamamlamak için günlük olarak şifreler sorgulanıyor. Bu günlük şifreler, oyunculara ekstra avantajlar ve ödüller sağlıyor. İşte 23 Temmuz 2024 Hamster Kombat günlük şifre...

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 16:46 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 16:53
HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE 🐹 23 Temmuz 2024 Hamster Kombat kombo kartları ve yeni günlük şifresi! Nasıl kullanılır?

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Hamster Kombat oyunseverleri için 23 Temmuz 2024 günlük şifresi belli oldu. Kart toplama ve savaş mekanikleri gibi özellikleri barındıran Hamster Kombat, her geçen gün daha fazla ilgi çekiyor. Oyun tutkunları, Hamster Kombat'ın günlük şifresi için araştırmalara başladı. 23 Temmuz'da, Hamster Kombat günlük koduna yönelik talep yoğunlaştı. İşte 23 Temmuz 2024 Hamster Kombat günlük şifre...

HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE 23 TEMMUZ 2024

Hamster Kombat oyuncuları, bugünün günlük şifresi olan "BIP" ile 23 Temmuz 2024 tarihinde, 1 milyon coin kazanma fırsatını yakaladı. Hamster Kombat dünyasında oyunseverlere sunulan bu günlük şifre, oyunculara ekstra avantajlar ve ödüller sağladı. Her gün güncellenen şifrelerle Hamster Kombat dünyasında ilerleyen oyuncular, oyun içindeki başarılarını daha da artırma şansına sahip oluyor.

Hamster Kombat oyununun, 23 Temmuz 2024 tarihli "BIP" şifresinin Mors alfabesi ile yazılışı şu şekilde:

B: ▬ ● ● ●

I: ● ●

P: ● ▬ ▬ ●

Hamster Kombat, 19 Temmuz günlük şifresi olan BIP kelimesinin, mors alfabesiyle dizlimi şu şekilde;

▬ ● ● ● ● ● ● ▬ ▬ ●

HAMSTER KOMBAT NEDİR?

Hamster Kombat, sanal bir kripto borsasını yöneterek Hamster coin çıkarabileceğiniz viral Telegram tabanlı bir kripto oyunudur.

Binance ile Telegram üzerinden oynanan Hamster Kombat, oyunculara 1 milyon coin kazanma fırsatı sunuyor. Son dönemde popülerleşen bir oyun olan Hamster Kombat, Telegram uygulaması üzerinden oynanabiliyor. Günlük şifreler, oyuncuların oyun deneyimini zenginleştirmek ve ilerlemelerini hızlandırmak için önemli bir rol oynuyor.

Hamster Kombat oyununda 1 milyon coin kazandıran günlük şifreyi kullanmak çok kolay. Kullanıcılar ana ekranda yer alan "Günlük Şifre" bölümüne dokunduklarında şifrenin girileceği ekrana yönlendiriliyor. Günün şifresini girmek içi "kırmızı renkli alana" uzun ve kısa dokunuşlar yaparak mors alfabesiyle günün şifresi yazılıyor. "—" işareti yaklaşık 1 buçuk saniye basılı tutularak, "•" işareti ise ekrana anlık dokunarak elde ediliyor. Şifre doğru yazıldığında oyuncular Hamster Kombat'ta 1 milyon coin kazanıyor.

Hamster Kombat, son güncellemesiyle birlikte günlük şifre giriş sürecini yeniledi. Artık kullanıcılar, ana ekran üzerinden "Günlük Şifre" bölmesine dokunduklarında özel bir arayüzle karşılaşıyorlar. Arka planın kırmızıya dönüşmesiyle birlikte şifre girişine başlanabilen yeni sistemde, her bir harfi mors alfabesi yönergelerine göre girmek mümkün.

Kullanıcılar, günlük şifreyi öğrendikten sonra her harf için uzun veya kısa dokunuşlar yaparak ekrandaki alanda basılı tutuyorlar. Her harf doğru girildikten sonra ekranda görüntüleniyor. Şifre mors alfabesiyle tam haliyle girildiğinde günlük 1 milyon ödül hesaba yansıtılıyor.

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