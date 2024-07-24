Kavurucu sıcaklara mola! Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı | HAVA DURUMU

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 33°C Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 33°C Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 39°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 37°C Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 38°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. ADANA °C, 35°C Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ANTALYA °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 33°C Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ISPARTA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 32°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİVAS °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı