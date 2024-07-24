PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Kavurucu sıcaklara mola! Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı | HAVA DURUMU

Türkiye genelinde günlerdir etkili olan kavurucu sıcaklar, yerini kısa süreli yağışlara bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hava durumu raporuna göre, bazı illerde sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 il için ise sarı kodlu uyarıda bulundu. İşte hava durumu raporu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 09:15 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 09:25
Kavurucu sıcaklara mola! Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı | HAVA DURUMU

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışlı hava dalgası etkisini gösterecek.

Marmara Bölgesi'nde de kendisini gösterecek olan yağışların İstanbullulara nefes aldıracak.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN HAVA DURUMU RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Çankırı, Sivas, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Balıkesir'in kuzey, Erzurum ve Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI AZALACAK
İç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 33°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 33°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 33°C

Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 29°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Erzurum ve Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 26°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

5 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 il içinde sarı kodlu alarm verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 il için sarı kodlu uyarıda bulunduMeteoroloji Genel Müdürlüğü 5 il için sarı kodlu uyarıda bulundu

İşte o iller; "Adana, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye"

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Esenyurt’ta zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var
Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren düzenleme komisyonda kabul edildi
Türk Telekom
+18 paylaşımları ve gizemli partileri nedeniyle tutuklanmıştı! ’Fergio House’ olayında yeni gelişme
Kavurucu sıcaklara mola! Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı | HAVA DURUMU
Hamas ve El Fetih Çin’de anlaştı: İlk tebrik Türkiye’den! Netanyahu Washington’da: Batı’da ilhak, Doğu’da birlik toplantısı
EMEKLİYE 24.000 TL | Bankaların kampanyaları hareketlendi! En çok promosyon veren banka hangisi? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, ING, Akbank...
Oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçırmıştı! Eylem Tok hakkındaki iade davasında yeni gelişme! Yeniden hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Galatasaray’a transferde çifte kötü haber! O yıldızlar da elden kaçıyor
Tatil beldesindeki esnaftan adisyon isyanı: Günah keçisi olduk
Ünlü milyarder Güntekin Köksal’ın mirası paylaşılamıyor! 3 kardeş birbirine girdi
ÖDEMELERDE SIRA BAĞ-KUR’LUDA! 25-28 Temmuz tarihleri arasında hesaba yatacak! İşte tahsis numarasına göre ödeme tarihleri...
Irak’tan PKKya karşı adım: Resmi yazışmalarda yasaklı örgüt ifadesi kullanılacak
Beşiktaş’tan çifte transfer! Bir dünya yıldızı daha geliyor
Kanarya deplasmanda avantajı kaptı! FC Lugano 3-4 Fenerbahçe MAÇ SONUCU-GOLLER ÖZET
SON DAKİKA