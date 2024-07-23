Bir yıl sonra yeni rekor! Dünya genelinde 21 Temmuz, yakın tarihin "en sıcak günü" olarak kayıtlara geçti

Avrupa Birliği 'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre, 21 Temmuz'un yakın tarihte küresel olarak kaydedilen "en sıcak gün" olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

ABD'nin New York kentinde etkili olan sıcak hava nedeniyle Ulusal Hava Durumu Servisi Çarşamba gecesine kadar sıcaklık uyarısında bulundu. Vatandaşlar parklara yerleştirilen su püskürtücüler ve su püskürtmeli vantilatörler ile serinlemeye çalışıyor.

Polonya Meteoroloji ve Su Yönetimi Enstitüsü, ülkenin bazı bölgeleri için orta dereceli sıcaklık duyurusu yaptı. Termometrelerin 35 derece gösterdiği Krakow kentinde ise vatandaşlar suya girerek serinlemeye çalıştı.

BİR ÖNCEKİ REKOR GEÇEN SENE

Açıklamada, 21 Temmuz'un, 1940'lardan bu yana kayıtlara geçen en sıcak gün olduğu ifade edilirken bir önceki rekor sıcaklığın 6 Temmuz 2023'te 17,08 santigrat derece olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.