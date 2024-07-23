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Bir yıl sonra yeni rekor! Dünya genelinde 21 Temmuz, yakın tarihin "en sıcak günü" olarak kayıtlara geçti

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre, 21 Temmuz'un yakın tarihte küresel olarak kaydedilen "en sıcak gün" olarak kayıtlara geçtiği bildirildi. Açıklamada, 21 Temmuz'un, 1940'lardan bu yana kayıtlara geçen en sıcak gün olduğu ifade edilirken bir önceki rekor sıcaklığın 6 Temmuz 2023'te 17,08 santigrat derece olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 21:09 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 21:09
Bir yıl sonra yeni rekor! Dünya genelinde 21 Temmuz, yakın tarihin en sıcak günü olarak kayıtlara geçti

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Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre, 21 Temmuz'un yakın tarihte küresel olarak kaydedilen "en sıcak gün" olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

ABD'nin New York kentinde etkili olan sıcak hava nedeniyle Ulusal Hava Durumu Servisi Çarşamba gecesine kadar sıcaklık uyarısında bulundu. Vatandaşlar parklara yerleştirilen su püskürtücüler ve su püskürtmeli vantilatörler ile serinlemeye çalışıyor. ABD'nin New York kentinde etkili olan sıcak hava nedeniyle Ulusal Hava Durumu Servisi Çarşamba gecesine kadar sıcaklık uyarısında bulundu. Vatandaşlar parklara yerleştirilen su püskürtücüler ve su püskürtmeli vantilatörler ile serinlemeye çalışıyor.

YÜZEY HAVA SICAKLIĞI ORTALAMASI 17,09 SANTİGRAT DERECEYE ULAŞTI
Copernicus İklim Değişikliği Servisinden yapılan açıklamada, dünya genelinde 21 Temmuz Pazar günü kaydedilen yüzey hava sıcaklığı ortalaması 17,09 santigrat dereceye ulaştı.

Polonya Meteoroloji ve Su Yönetimi Enstitüsü, ülkenin bazı bölgeleri için orta dereceli sıcaklık duyurusu yaptı. Termometrelerin 35 derece gösterdiği Krakow kentinde ise vatandaşlar suya girerek serinlemeye çalıştı.Polonya Meteoroloji ve Su Yönetimi Enstitüsü, ülkenin bazı bölgeleri için orta dereceli sıcaklık duyurusu yaptı. Termometrelerin 35 derece gösterdiği Krakow kentinde ise vatandaşlar suya girerek serinlemeye çalıştı.

BİR ÖNCEKİ REKOR GEÇEN SENE
Açıklamada, 21 Temmuz'un, 1940'lardan bu yana kayıtlara geçen en sıcak gün olduğu ifade edilirken bir önceki rekor sıcaklığın 6 Temmuz 2023'te 17,08 santigrat derece olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

Polonya Meteoroloji ve Su Yönetimi Enstitüsü, ülkenin bazı bölgeleri için orta dereceli sıcaklık duyurusu yaptı. Termometrelerin 35 derece gösterdiği Krakow kentinde ise vatandaşlar meydanlardaki fıskiyelerde serinlemeye çalıştı.Polonya Meteoroloji ve Su Yönetimi Enstitüsü, ülkenin bazı bölgeleri için orta dereceli sıcaklık duyurusu yaptı. Termometrelerin 35 derece gösterdiği Krakow kentinde ise vatandaşlar meydanlardaki fıskiyelerde serinlemeye çalıştı.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktörü Carlo Buontempo, yaptığı açıklamada sıcaklığın 2023'ten bu yana 0,01 santigrat derece artmasının "büyük bir fark" olduğunu vurgulayarak, iklim değişikliği nedeniyle gelecekte benzer rekorlar kırılabileceğine işaret etti.

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