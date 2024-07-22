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Karpuz ve peyniri sakın bir arada yemeyin! Uzman isim uyardı! Herkes tabak tabak tüketiyordu...

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte aşırı sıcakların etkisiyle beslenme düzeninde değişiklikler gözleniyor. Özellikle yaz aylarında karpuz sık sık tüketilen meyveler arasında yer alıyor. Karpuz ve peynir ikilisi, hem hafif hem de lezzetli olması sebebiyle sofralardan eksik olmuyor. Ancak, bu iki yiyeceği birlikte tüketmek vücut için zararlı olabiliyor.

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Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 19:29 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 19:29
Karpuz ve peyniri sakın bir arada yemeyin! Uzman isim uyardı! Herkes tabak tabak tüketiyordu... 1

Yaz mevsiminde sağlıklı beslenme için uyarılarda bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nden Dr. Emily Patterson, sağlıklı olduğuna inanılan birçok besinin zararlarının olabileceğini ifade etti. Dr. Patterson, bu açıklamayı 18 Temmuz 2024 tarihinde Baltimore'da düzenlenen "Summer Health and Nutrition" konferansında yaptı.

Karpuz ve peyniri sakın bir arada yemeyin! Uzman isim uyardı! Herkes tabak tabak tüketiyordu... 2

🚫 KARPUZ VE PEYNİRİ BERABER YEMEYİN

Karpuz genellikle hafif ve su oranı yüksek bir meyvedir. Diğer yandan peynir, protein ve yağ içeriği yüksek bir besindir. Bu iki yiyeceği birlikte tükettiğinizde, bazı insanlar sindirim sorunları yaşayabilirler. Özellikle mide rahatsızlığı olan veya hassas sindirimi olan kişilerde bu durum daha belirgin olabilir. 🥵

Karpuz ve peyniri sakın bir arada yemeyin! Uzman isim uyardı! Herkes tabak tabak tüketiyordu... 3

Dr. Patterson, porsiyon büyüklüğüne dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, birlikte tüketilen karpuz ve peynirin yüksek protein ve şeker sebebiyle vücuda zarar verebileceğine dikkat çekti.

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