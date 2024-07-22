Son dakika haberleri... AFAD, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.





OLUMSUZ DURUM VAR MI?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çanakkale Ezine'de 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.









ÇANAKKALE VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Çanakkale Valisi Ömer Toroman da A haber'e yaptığı açıklamada, meydana gelen depremin ardından kendilerine olumsuz bir ihbarın gelmediğini belirtti.

İşte Çanakkale Valisi Ömer Toroman'ın o açıklaması:

"Ezine merkezli 4.7 şiddetindeki deprem nedeniyle şu ana kadar intikal eden her hangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada olup, tarama faaliyetleri devam etmektedir. Deprem merkezinden başlamak üzere, taramalarımız mutad olarak yürütülüyor. AFAD Başkanlığımızın planları doğrultusunda. Şu ana kadar yapılan taramalarda olumsuzlukla karşılaşılmadı. Çok geçmiş olsun"