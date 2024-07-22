Son dakika haberleri... AFAD, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 17.39'da meydana gelen deprem 10.23 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.
Son dakika haberleri... AFAD, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 17.39'da meydana gelen deprem 10.23 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.
ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ
Vatandaşlar panik içerisinde sokakalar çıkarken, deprem İstanbul, İzmir gibi çevre ilerde hissedildi.
DEPREM ANI KAMERADA
Çanakkale'deki deprem anında bir işyerindeki panik güvenlik kamerasına yansıdı. Fotoğrafçı dükkanındaki esnaf hemen dışarıya kaçtı.
Ezine merkezli 4.7 büyüklüğündeki deprem 17.37'de yaşandı. Deprem anında bir esnaf sarsıntıyı hissedip soluğu sokakta aldı. O anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
OLUMSUZ DURUM VAR MI?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çanakkale Ezine'de 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.
ÇANAKKALE VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA
Çanakkale Valisi Ömer Toroman da A haber'e yaptığı açıklamada, meydana gelen depremin ardından kendilerine olumsuz bir ihbarın gelmediğini belirtti.
İşte Çanakkale Valisi Ömer Toroman'ın o açıklaması:
"Ezine merkezli 4.7 şiddetindeki deprem nedeniyle şu ana kadar intikal eden her hangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada olup, tarama faaliyetleri devam etmektedir. Deprem merkezinden başlamak üzere, taramalarımız mutad olarak yürütülüyor. AFAD Başkanlığımızın planları doğrultusunda. Şu ana kadar yapılan taramalarda olumsuzlukla karşılaşılmadı. Çok geçmiş olsun"
DEPREM UZMANLARI NE DİYOR?
A Haber ekranlarına bağlanan Prof. Dr. Süha Özden ve Prof. Dr. Haluk Selim depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Süha Özden Deprem Uzmanı
"Her yerde 5 büyüklüğüne kadar bir deprem meydana gelebilir ver bu aktif bir hay hattı olduğu anlamına gelmiyor. 5 büyüklüğüne kadar olan depremler yer kabuğunun kendi içerisinde irili ufaklı tanımlanmamışta olsa bazı fayları içeriyor olmasından kaynaklıdır. Olabilecek büyüklükte bir deprem meydana geldi ve artçı depremler de meydana gelecektir. Fakat bu artıcıların büyüklüğü en fazla 3 veya 3,5 büyüklüğünde olacaktır."
Prof. Dr. Haluk Selim Deprem Uzmanı
"Bu bölgeyle ilgili 2017'de oldukça fazla olan deprem fırtınası yaşanmıştı. Haritada göründüğü üzere gri alanlar yerleşim alanlarında çok fazla hissedilen bir zemindir ve alüvyon dolgu malzemelerin olduğu yerlerdir dolayısıyla Ayvacık ve Ezine gibi bölgelerde oldukça fazla hissedilmiş olmalı. İstanbul'da ve Balıkesir'de de depremin hissedilmiş olması oldukça normal. Burada oluşabilecek en büyük depremler 4,8 veya 5,0 büyüklüğünde olacaktır."