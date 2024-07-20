PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Dilan-Engin Polat çifti hakkında 909 sayfalık MASAK raporu hazırlandı!

MASAK, Dilan-Engin Polat çiftinin vurgun geçmişine ilişkin 909 sayfalık rapor hazırladı. 8 ayda hazırlanan rapor için "Aslında bu raporda fatura tamamen Engin Polat'a kesilmiş" yorumları yapılıyor. MASAK'ın raporunda örgütten, kara paradan söz edilmiyor. Vergi suçu dışında Polat ailesine yönelik suçlamaların olmadığı belirtiliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 07:02
Dilan-Engin Polat çifti hakkında 909 sayfalık MASAK raporu hazırlandı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

MASAK, Dilan-Engin Polat çiftinin vurgun geçmişine ilişkin 909 sayfalık rapor hazırladı. 8 ayda hazırlanan rapor için "Aslında bu raporda fatura tamamen Engin Polat'a kesilmiş" yorumları yapılıyor. MASAK'ın raporunda örgütten, kara paradan söz edilmiyor. Vergi suçu dışında Polat ailesine yönelik suçlamaların olmadığı belirtiliyor. Ayrıca hedefte Dilan Polat yerine yalnızca eşi Engin Polat'ın yer aldığı kaydediliyor. MASAK ön raporunda tüm şirketlerin mali hesapları tüm ticari faaliyetleri Engin Polat gerçekleştirmiştir diyor. Dilan Polat'ın bu soruşturmada kara para iddialarında da, vergi suçlarında da hiçbir şekilde herhangi bir eyleminin bulunmadığı raporda ifade ediliyor. Dilan Polat'ın bahis sitesi üyeliği yok. Polat çifti 4 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Devletin zirvesinden KKTC’ye 50. yıl çıkarması Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs’a gidiyor! 50 gemi ile geçit töreni
Küresel yazılım kesintisi tüm dünyayı kaosa sürükledi! Yerli yazılımın önemi ortaya çıktı! Türkiye’de ne kullanılıyor? Rusya ve Çin neden hiç etkilenmedi?
EMEKLİYE EN AZ 2 BİN 846 TL | 2 milyon kişinin banka hesabına yatacak! Zam farkı ödemeleri ne zaman? Kim, ne alacak?
Moody’s kredi notunu açıkladı! Türkiye 2 kademe birden artırdı: B3’ten B1’e! Bakan Şimşek’ten açıklama: Kararlılıkla devam edeceğiz
Beşiktaş’tan bir çalım da Fenerbahçe’ye! Kartal durmuyor
3.7 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisine ay başın da ödeme! 12.500 TL için ilk adım tamam! Düzenleme ne zaman yasalaşacak?
AFAD duyurdu: Marmara 4.1’le sallandı! Sarsıntı büyük İstanbul depremini tetikler mi? Uzman isim A Haber ekranlarında açıkladı
Dışişleri Bakanlığı: ’’İsrail, Filistin topraklarındaki mevcudiyetini bir an önce sona erdirmeli’’
Transferi duyurdular! Atletico Madrid’in yıldızı Beşiktaş’a
Timur Cihantimur’a tutuklu bulunduğu birimde saldırı! Dudağını patlatıp dişlerini kırdılar! Avukatlarından tahliye talebi: Güvenli bir yer değil
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan transfer müjdesi! Canlı yayında açıkladı! Berat Albayrak’a özel teşekkür
Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze’de işgalci güç konumundadır
Küresel yazılım krizinin merkezinde şirket: CrowdStrike... ABD-Rusya krizinden İsrail bağlantısına...
Fenerbahçe En Nesyri transferini bitirdi: Resmi anlaşma tamam! İşte ödenecek rakam
Osmanlı Devleti’nden derin izler taşıyor... Başkan Erdoğan Yıldız Sarayı’nın açılışında müjdeyi verdi: Ağustos sonuna kadar...
SON DAKİKA