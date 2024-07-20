Dilan-Engin Polat çifti hakkında 909 sayfalık MASAK raporu hazırlandı!

MASAK, Dilan-Engin Polat çiftinin vurgun geçmişine ilişkin 909 sayfalık rapor hazırladı. 8 ayda hazırlanan rapor için "Aslında bu raporda fatura tamamen Engin Polat'a kesilmiş" yorumları yapılıyor. MASAK'ın raporunda örgütten, kara paradan söz edilmiyor. Vergi suçu dışında Polat ailesine yönelik suçlamaların olmadığı belirtiliyor. Ayrıca hedefte Dilan Polat yerine yalnızca eşi Engin Polat'ın yer aldığı kaydediliyor. MASAK ön raporunda tüm şirketlerin mali hesapları tüm ticari faaliyetleri Engin Polat gerçekleştirmiştir diyor. Dilan Polat'ın bu soruşturmada kara para iddialarında da, vergi suçlarında da hiçbir şekilde herhangi bir eyleminin bulunmadığı raporda ifade ediliyor. Dilan Polat'ın bahis sitesi üyeliği yok. Polat çifti 4 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

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