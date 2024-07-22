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Kahramanmaraş'ta sevgili cinayeti: Erkek arkadaşını öldürdü

Kahramanmaraş'ta, kız arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti. Cenaze, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 04:16 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 04:16
Kahramanmaraş’ta sevgili cinayeti: Erkek arkadaşını öldürdü

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Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Saçaklızade Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde K.B. (27), erkek arkadaşı Kemal Kuşçu'yu (30) henüz bilinmeyen nedenle bıçakla yaraladı.

Kahramanmaraş'ta sevgili cinayetiKahramanmaraş'ta sevgili cinayeti

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta, kız arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybettiKahramanmaraş'ta, kız arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

CENAZE MORGA KALDIRILDI
Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kuşçu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. K.B. gözaltına alındı.

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