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ASKERLİK YERLERİ ÖĞRENME EKRANI 2024 || MSB askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Ağustos celbi askerlik yerleri!

Ağustos celbi ile silahaltına alınacak gençleri heyecanlı bir bekleyiş sardı. Herkesin aklında, "Askerlik yerleri ne zaman belli olacak?" sorusu var. Peki, merakla beklenen o tarih ne zaman? Ağustos celbi için geri sayım sürerken, yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ve er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerlerinin bu ay içerisinde açıklanması bekleniyor.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 08:44 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 08:45
ASKERLİK YERLERİ ÖĞRENME EKRANI 2024 || MSB askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Ağustos celbi askerlik yerleri!

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Ağustos celbiyle silah altına alınacak binlerce genci heyecanlandıran haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), merakla beklenen askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı konusunda tarih bilgisi verdi.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 02 Ağustos 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

ASKERLİK YERLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

Yükümlü Sevk Tarihleri

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 22 Ağustos 2024

Er (2'nci Grup)19 Eylül 2024

Er (3'üncü Grup)17 Ekim 2024

6. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.



7. Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

8. Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

9. Yükümlüler, askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere, sivil hayatta kullandıkları cep telefonu hatlarını, silahaltına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir.

10. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

11. 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabileceklerdir.

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