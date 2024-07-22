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Diyarbakır’da anız yangını: Alevler geceyi aydınlattı!

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi yetersiz kaldığı için iki ilçeden takviye ekip gönderildi.

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 04:04 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 04:04
Diyarbakır’da anız yangını: Alevler geceyi aydınlattı!

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Dün akşam saatlerinde Silvan ilçesi Tekel Mahallesi kırsalında çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılarak kırsal Umur Mahallesi'ne ilerledi.

Diyarbakır’da anız yangını: Bölgedeki rüzgarın etkisiyle alevler geniş alana yayıldıDiyarbakır’da anız yangını: Bölgedeki rüzgarın etkisiyle alevler geniş alana yayıldı

İLÇELERDEN TAKVİYE GÖNDERİLDİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yetersiz kalmasıyla yangın bölgesine Bismil ve Hazro ilçelerinden takviye gönderildi.

Diyarbakır’da anız yangınıDiyarbakır’da anız yangını

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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