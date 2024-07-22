Diyarbakır’da anız yangını: Alevler geceyi aydınlattı!

Diyarbakır’da anız yangını: Bölgedeki rüzgarın etkisiyle alevler geniş alana yayıldı

İLÇELERDEN TAKVİYE GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yetersiz kalmasıyla yangın bölgesine Bismil ve Hazro ilçelerinden takviye gönderildi.