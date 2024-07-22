Diyarbakır’da anız yangını: Alevler geceyi aydınlattı!

Dün akşam saatlerinde Silvan ilçesi Tekel Mahallesi kırsalında çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılarak kırsal Umur Mahallesi'ne ilerledi.
Dün akşam saatlerinde Silvan ilçesi Tekel Mahallesi kırsalında çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılarak kırsal Umur Mahallesi'ne ilerledi.
İLÇELERDEN TAKVİYE GÖNDERİLDİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yetersiz kalmasıyla yangın bölgesine Bismil ve Hazro ilçelerinden takviye gönderildi.