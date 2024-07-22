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Adana'da 4 kişilik ailenin yok olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı! İşte ölüme böyle gittiler

Adana'da Veysel Aydoğmuş'un kullandığı kontrolden çıkarak otomobil Seyhan Baraj Gölü'ne uçtu. Kaza sonrası araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Bir ailenin yok olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı. İşte ölüme böyle gittiler...

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Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 23:09 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 23:10
Adana’da 4 kişilik ailenin yok olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı! İşte ölüme böyle gittiler

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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki çift ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Adana'da 4 kişilik ailenin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Veysel Aydoğmuş idaresindeki 01 JG 944 plakalı otomobilin dün sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarpmasının ardından Seyhan Baraj Gölü'ne düştüğü kazanın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.



Otomobil sürücüsü Veysel Aydoğmuş, eşi Emine ve çocukları Batuhan ile Mete Aydoğmuş'un hayatını kaybettiği kazaya ilişkin görüntülerde, otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra yolda zikzak çizmesi ve ardından bariyerleri yıkarak Seyhan Baraj Gölü'ne düşmesi yer aldı.

Adanada Çukurova ilçesinde feci kaza! Otomobil Seyhan Baraj Gölü’ne uçtu: 2si çocuk 4 kişilik aile hayatını kaybettiAdanada Çukurova ilçesinde feci kaza! Otomobil Seyhan Baraj Gölü’ne uçtu: 2si çocuk 4 kişilik aile hayatını kaybetti


OLAY

Veysel Aydoğmuş'un kullandığı 01 JG 944 plakalı otomobil, dün Çatalan Köprüsü'nden Seyhan Baraj Gölü'ne düşmüştü.



Ekiplerin çalışması sonucu ilk olarak Batuhan Aydoğmuş'un cenazesine, daha sonra suyun altında bulunan araçta ise Veysel ve Emine Aydoğmuş çifti ile 13 yaşındaki oğulları Mete'nin naaşlarına ulaşılmıştı. Pikniğe gittikleri öğrenilen ailenin cenazeleri Kozan ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmişti.

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