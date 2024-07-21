Temmuz dolunayı hangi burçları etkileyecek 2024? 21 Temmuz dolunayı Yay, Başak, İkizler, Oğlak, Yengeç, Aslan burcunu nasıl etkileyecek?

Sinodik aya göre Ay'ın aynı evreleri arasındaki zaman ortalama 29.53 gündür. Bu sebeple yeniay ile başlayan Ay takvimine göre dolunay 14 veya 15. günde gerçekleşir. Kameri ay hep tam sayılardan oluştuğu için 29 veya 30 gün sürer.
Dolunayın Burçlara Etkileri
Astrolojiye göre dolunayın her burç üzerinde farklı etkileri bulunmaktadır. Dolunay, duygusal yoğunlukları artırabilir, farkındalığı yükseltebilir ve hayatın belirli alanlarında önemli değişimler yaratabilir. İşte burçlara göre dolunayın olası etkileri:
Koç: Enerji ve motivasyon artışı, yeni başlangıçlar.
Boğa: Maddi konularda farkındalık, güvence arayışı.
İkizler: İletişim ve sosyal ilişkilerde hareketlilik.
Yengeç: Aile ve ev konularında duygusal derinlik.
Aslan: Kişisel hedefler ve yaratıcılıkta artış.
Başak: Sağlık ve günlük rutinlerde düzenleme.
Terazi: İlişkilerde denge arayışı, ortaklıklar.
Akrep: Dönüşüm ve yeniden doğuş temaları.
Yay: Eğitim, seyahat ve felsefi konulara ilgi.
Oğlak: Kariyer ve hedeflerde netlik kazanma.
Kova: Sosyal gruplar ve toplumsal projelerde aktif olma.
Balık: Maneviyat ve içsel yolculuk.