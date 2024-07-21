Şişli’de büyük panik! 4 katlı binada yangın: İnceleme başlatıldı

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Şişli'de 4 katlı bir binanın ikinci katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan daire kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.





Olay, Şişli Teşvikiye'de saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanın 2'nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini fark eden bina sakinleri, kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.