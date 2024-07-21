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Şişli'de büyük panik! 4 katlı binada yangın: İnceleme başlatıldı

Şişli’de 4 katlı bir binanın ikinci katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan daire kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024, 14:10 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 14:10
Şişli’de büyük panik! 4 katlı binada yangın: İnceleme başlatıldı

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Şişli'de 4 katlı bir binanın ikinci katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan daire kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.



Olay, Şişli Teşvikiye'de saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanın 2'nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini fark eden bina sakinleri, kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Apartman sakinleri ise tedbir amacıyla bahçeye indi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken daire kullanılamaz hale geldi. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerince yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.



"YANGIN ÇIKTIĞINDA UYUYORDUM EŞİM UYANDIRDI, APAR TOPAR AŞAĞIYA İNDİK"

Yangın sırasında evinde uyuduğunu söyleyen Resul Çelikol, "Ben öbür odada uyuyordum eşim uyandırdı, apar topar aşağıya indik. Yangının neden çıktığıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Yangının başladığı evin sahiplerini tanımıyorum. Ben burada 3 senedir oturuyorum" diye konuştu.

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