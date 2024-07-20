Akdeniz beşik gibi! Girit açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Akdeniz'de Girit açıklarında saat 07.01 sularında 5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntı yerin 15 km derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Akdeniz'de Girit açıklarında saat 07.01 sularında 5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntı yerin 15 km derinliğinde gerçekleşti.
İşte depreme dair detaylar:
Büyüklük:5.0 (Ml)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-07-21
Saat:07:01:28 TSİ
Enlem:35.08833 N
Boylam:23.44639 E
Derinlik:15 km
AKDENİZ'DE 4.2'LİK DEPREM
AFAD, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
6.82 KM DERİNLİKTE
Saat 18.38'de meydana gelen depremin 6.82 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.
İŞTE YAŞANAN SON DEPREMLER
2024.07.20 17:46:54 38.6273 39.4625 13.0 -.- 1.8 -.- ELMAPINARI-(ELAZIG) İlksel
2024.07.20 17:03:54 37.5145 37.0257 7.3 -.- 2.1 -.- GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.20 16:21:20 38.3337 37.3897 11.3 -.- 2.1 -.- AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.20 15:59:41 40.8670 31.0170 5.7 -.- 2.0 -.- PIRPIR-CILIMLI (DUZCE) İlksel
2024.07.20 14:47:46 37.1490 28.0220 14.8 -.- 1.9 -.- YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.07.20 14:16:37 36.3423 28.6065 17.6 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.07.20 12:24:19 38.0373 37.0562 5.3 -.- 2.9 -.- YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.20 11:41:56 37.9730 26.9497 4.8 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.20 11:08:45 40.4895 23.6662 9.4 -.- 3.1 3.1 YUNANISTAN İlksel
2024.07.20 10:15:41 39.5335 28.8772 19.1 -.- 1.9 -.- ALAGUNEY-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2024.07.20 10:11:55 37.0740 28.3728 16.4 -.- 1.4 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2024.07.20 09:19:41 38.2537 37.8102 5.0 -.- 2.0 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.07.20 08:26:57 38.6625 38.2610 5.4 -.- 1.8 -.- KARACA-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.07.20 08:08:44 40.4235 24.0592 3.2 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.07.20 07:34:41 37.9578 36.3532 14.2 -.- 1.4 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.20 07:05:19 36.2872 36.5908 28.8 -.- 1.6 -.- AKYAYLA-REYHANLI (HATAY) İlksel
2024.07.20 07:04:56 39.0218 30.0353 5.1 -.- 1.5 -.- KARAAGAC-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2024.07.20 06:59:44 35.9982 25.0040 4.4 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel