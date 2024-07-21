Deprem cinayeti aydınlattı! Malatya’da 10 yıldır kayıp olan şahsın cesedi depremin yıktığı evin temelinden çıktı





ENKAZDA KADAVRA KÖPEKLERİYLE ARAMA YAPILDI



Yapılan aramalarda şahsa dair herhangi bir iz ve emareye rastlayamayan ekipler, depremlerde H.G'nin evinin yıkıldığı bilgisi üzerine bu sefer evde kadavra köpeği yardımıyla arama yaptı.



İkamette yapılan aramalarda, evin temelinde bir erkeğe ait ceset bulunurken, cesedin kayıp olarak aranan Hüseyin B. olduğu belirlendi.