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Bir Seçil Erzan olayı daha! 'Galatasaray üyesiyim' deyip çok sayıda kişiyi dolandırdı

Yeni bir Seçil Erzan olayı yaşandı. Murat Ş, iddiaya göre ‘GS üyesiyim’ diyerek ve ünlü GS’lilerle fotoğraflarını göstererek aralarında futbolcu Vedat İnceefe’nin de bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdı. Mağdurların şikayeti sonrası soruşturma başlatıldı. Ş. hakkında 10 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı

Atakan Irmak Atakan Irmak takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 07:00
Bir Seçil Erzan olayı daha! ’Galatasaray üyesiyim’ deyip çok sayıda kişiyi dolandırdı

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İddialara göre kendisini G.S. üyesi ve bir lojistik firmasının CEO'su olarak tanıtan Murat Ş., arkadaş ortamında tanıştığı polisin aracını satıp yenisini alacağını öğrenince planını devreye soktu. Murat Ş. iki emniyet müdürüne aldığını iddia ettiği araçların faturasını gösterip güven kazanmaya çalıştı. İkna olan polis memuru toplamda 666 bin 249 TL parasını gönderdi ancak 5 ay geçmesine rağmen arabasını alamadı. Mağdur polis, araştırma yapınca acı gerçekle yüzleşti.

TERİM NUMARASI
Murat Ş.'nin aynı yöntemle bu kez Ataşehir'de görevli bir komiserden 1 milyon lira aldığını, emniyet müdürleri ve cumhuriyet savcısından da para aldığını öğrendi. Mağdurlardan biri de Galatasaraylı eski futbolcu Vedat İnceefe çıktı. Suç duyurusunda bulunan polisin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Murat Ş.'nin farklı kentlerde de dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Murat Ş.'nin, Halil A.'nın çalıştığı otele giderek Fatih Terim ve bazı Galatasaraylı futbolcularla yüksek sesli konuşup, lüks araçlar kullanarak güven kazandığı, sonrasında da gözüne kestirdiği kişilere ucuza araç ayarlayabileceğini söylediği öğrenildi. İkna ettiği Halil A.'yı Ankara'ya kadar götüren Murat Ş., burada üst düzey bürokratlarla oturduğu imajı oluşturarak genç adamın elinde bulunan yaklaşık 1,5 milyon lirayı aldı.

Galatasaraylı çok sayıda futbolcuyla fotoğraflar çektiren Murat Ş, GS'li teknik direktörler Fatih Terim, Hamza Hamzaoğlu ve Okan Buruk ile de karelerde yer aldı.

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