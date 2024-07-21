Bir Seçil Erzan olayı daha! ’Galatasaray üyesiyim’ deyip çok sayıda kişiyi dolandırdı

İddialara göre kendisini G.S. üyesi ve bir lojistik firmasının CEO'su olarak tanıtan Murat Ş., arkadaş ortamında tanıştığı polisin aracını satıp yenisini alacağını öğrenince planını devreye soktu. Murat Ş. iki emniyet müdürüne aldığını iddia ettiği araçların faturasını gösterip güven kazanmaya çalıştı. İkna olan polis memuru toplamda 666 bin 249 TL parasını gönderdi ancak 5 ay geçmesine rağmen arabasını alamadı. Mağdur polis, araştırma yapınca acı gerçekle yüzleşti.

TERİM NUMARASI

Murat Ş.'nin aynı yöntemle bu kez Ataşehir'de görevli bir komiserden 1 milyon lira aldığını, emniyet müdürleri ve cumhuriyet savcısından da para aldığını öğrendi. Mağdurlardan biri de Galatasaraylı eski futbolcu Vedat İnceefe çıktı. Suç duyurusunda bulunan polisin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Murat Ş.'nin farklı kentlerde de dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Murat Ş.'nin, Halil A.'nın çalıştığı otele giderek Fatih Terim ve bazı Galatasaraylı futbolcularla yüksek sesli konuşup, lüks araçlar kullanarak güven kazandığı, sonrasında da gözüne kestirdiği kişilere ucuza araç ayarlayabileceğini söylediği öğrenildi. İkna ettiği Halil A.'yı Ankara'ya kadar götüren Murat Ş., burada üst düzey bürokratlarla oturduğu imajı oluşturarak genç adamın elinde bulunan yaklaşık 1,5 milyon lirayı aldı.

Galatasaraylı çok sayıda futbolcuyla fotoğraflar çektiren Murat Ş, GS'li teknik direktörler Fatih Terim, Hamza Hamzaoğlu ve Okan Buruk ile de karelerde yer aldı.