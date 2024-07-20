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Konya'da muhtar swinger partisinde tanıştığı kadının kızını istismar etti! İfadeler ortaya çıktı! Detaylar korkunç

Konya'da eski muhtar Murat M., swinger partisinde tanıştığı Meral A. ile birlikte yaşamaya başladı. Murat M'nin Meral A.'nın 17 yaşındaki kızını tam 3 yıl boyunca cinsel istismar ettiği ortaya çıktı. Murat M.'nın cep telefonunda yapılan incelemede, mağdur çocuğa ait çok sayıda cinsel içerikli fotoğraf ve videoya ulaşıldı. "O görüntüleri sevgilim Meral çekti" diyen Murat M. ile sevgilisi Meral A. hakkında istenen ceza açıklandı.

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Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 11:09 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 11:23
Konya’da muhtar swinger partisinde tanıştığı kadının kızını istismar etti! İfadeler ortaya çıktı! Detaylar korkunç

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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na Selçuklu ilçesindeki bir mahallenin muhtarı evli ve 1 kız çocuk babası M.M.'nin, S.A. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu yönünde suç duyurusu yapıldı.

CİNSEL İÇERİKLİ VİDEOLARA RASLANDI
Bunun üzerine başlatılan soruşturmada S.A.'nın anne ve babasının boşandığı, annesi M.A.'nın da muhtar M.M. ile birlikte yaşadıkları belirlendi. Muhtar M.M. ve anne M.A., 18 Şubat'ta gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.M.'nin el konulan telefonundaki incelemede, S.A. ile birlikte cinsel içerikli fotoğraf ve videolara rastladı.

'ÇIPLAK FOTOĞRAFLARIMI ÇEKTİ'
S.A.'nın soruşturma aşamasında Çocuk İzleme Merkezi'nde alınan ifadesinde, şu an 17 yaşında olduğunu, M.M.'nin istismarlarının 3 yıldır aralıklarla devam ettiğini söyledi. S.A. ifadesinde, "Ben o dönemler sanırım 14 yaşındaydım. M.M., bana iyi ve yakın davranıyordu. Bir süre sonra bana dokunmaya, okşamaya, soyup çıplak fotoğraflarımı çekmeye ve ters ilişkide bulunmaya başladı. Bu durumdan rahatsızdım ama annem üzülmesin ve araları bozulmasın diye bir şey söylemiyordum. Bize maddi ve manevi yardımları oldu. Anneme bu olayları hiç anlatmadım. M.M.'den şikayetçi değilim" dedi.

"SWİNGER PARTİLERİNE KATILIYORDUK"
M.A. ise ifadesinde, "M.M. ile yaklaşık 2018 yılında tanıştık. Ara sıra swinger partilerine katılıyorduk. Çekilen fotoğraflardan herhangi bir bilgim yok" diye konuştu.

"FOTOĞRAFLARI ANNESİ ÇEKTİ"
Muhtar M.M. de ifadesinde S.A. ile ilişkiye girdiğini itiraf ederek, "Telefonumda çıkan fotoğrafların birçoğunu annesi çekti. Fotoğraflardan bilgisinin olmamasının imkanı yok" dedi. Muhtar M.M. ve anne M.A. tutuklandı.

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında dava açılan M.M. ve M.A. için savcı, mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak' ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından 25'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Adli Tıp Kurumu'ndan S.A.'nın kemik yaşının tespit edilmesini isteyen mahkeme, duruşmayı erteledi.

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