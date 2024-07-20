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Yozgat'ta katliam gibi kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Yozgat'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşı döktü.

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Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 13:51 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 13:51
Yozgat’ta katliam gibi kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

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Yozgat'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR
A.A.D. (22) yönetimindeki 66 ACB 346 plakalı hafif ticari araç, Yozgat-Kayseri kara yolu Gökçekışla köyü mevkiinde A.A. (28) idaresindeki 38 AFE 961 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerce yapılan inceleme sonucu, kazada hafif ticari araç sürücüsü ile otomobildeki A.A. (52) ve M.A'nin (50) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan otomobil sürücüsü A.A. da kaldırıldığı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından olay yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşı döktü.

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