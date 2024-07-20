Yozgat’ta katliam gibi kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerce yapılan inceleme sonucu, kazada hafif ticari araç sürücüsü ile otomobildeki A.A. (52) ve M.A'nin (50) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.