Abla-kardeş ölüme birlikte gitti

Bursa'daki I kaza, 13 Temmuz sabahı, Mustafakemalpaşa İlçesi Setboyu mevkiinde meydana geldi. Römorkunda mevsimlik işçileri taşıyan Ayten Sevim'in (35) kullandığı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

ELİF HASTANEDE CAN VERDİ

Kazada sürücü Ayten Sevim, Elif ve Esmanur Argun kardeşler yaralandı. Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Elif Argun kurtarılamadı. Durumu ağır olan Esmanur Argun ise Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Esmanur 15 yaşındaydı. Yoğun bakımda tedavisi süren Esmanur da önceki gün yaşamını yitirdi. Esmanur Argun, ablası gibi Şanlıurfa'da toprağa verildi.