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Sivas'ta zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Sivas'ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada aralarında çocukların da olduğu 9 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 13:57 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 13:59
Sivas’ta zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

4 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
Kaza, saat 11.00 sıralarında Sivas-Ankara kara yolu Yıldızeli ilçesi Seren köyü yakınlarında meydana geldi. M.K.A (55) yönetimindeki 06 FL 7296 plakalı otomobil, kavşaktan dönen D.G. (63) idaresindeki 06 DKG 589 plakalı otomobil ile çarpıştı.

M.K.A. ile aynı yöne giden F.K. (43) yönetimindeki 07 ABG 69 plakalı otomobil ile F.B (39) kontrolündeki 46 P 7656 plakalı otomobil de kazaya karıştı.

9 YARALI
Kazada, sürücülerinden D.G. ile araçlarda yolcu olarak bulunan H.A. (46), S.K. (45), E.K. (17), A.K. (11), N.Y.B. (34), D.G. (54), H.G. (32), Ş.C. (60) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yol yapım çalışmasının da olduğu bölgede kaza nedeniyle Sivas-Ankara kara yolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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