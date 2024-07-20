PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Yerde yatan köpeğe sopayla defalarca vurdular! Köpeğin durumu ağır, saldırganlar serbest!

Geçtiğimiz günlerde İzmir'in Buca ilçesindeki Mustafa Kemal Mahallesi'nde dehşet veren bir olay yaşandı. Bir baba ve oğlu, sokakta uyumakta olan yaşlı ve tek gözü olmayan bir köpeğe ellerindeki sopayla vicdana sığmayacak biçimde vurdu. Başından ve belinden yaralanan köpeğin acıyla bağırmasına rağmen vurmaya devam eden iki şahıs, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 22:22 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 23:46
Yerde yatan köpeğe sopayla defalarca vurdular! Köpeğin durumu ağır, saldırganlar serbest!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İzmir'in Buca ilçesinde, ellerinde sopa bulunan baba oğulun yerde uyuyan köpeğe acımasızca vurdukları anlar kameralara yansıdı.

İzmir Buca'da yerde yatan köpeğe acımasız saldırı kamerada!

Başına ve sırtına defalarca darbe alan köpeğin durumu ciddiyetini korurken, saldırgan baba oğul ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

YERDE YATAN KÖPEĞİ ACIMASIZCA SOPALADILAR

Edinilen bilgiye göre, iğrenç olay geçtiğimiz günlerde İzmir'in Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi 694 numaralı sokakta meydana geldi. Ellerinde sopa bulunan baba R.K. (64) ve oğlu T.K. (33) yerde uyumakta olan 15 yaşındaki yaşlı ve tek gözü görmeyen köpeğe acımasızca defalarca vurdu. Başından ve belinden yaralanan köpeğin acıyla bağırmasına rağmen durmayan saldırgan baba oğul, ellerindeki sopalarla olay yerinden ayrılırken, yaşanan dehşet anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kayda alındı.

KÖPEĞİN DURUMU AĞIR

Çok kan kaybeden ve durumu ağır olan köpek götürüldüğü veteriner kliniğinde tedavi altın alınırken, sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından hayvanseverler olaya tepki gösterdi.

SALDIRGAN BABA-OĞUL SERBEST BIRAKILDI

Şikayet üzerine saldırgan baba oğul Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırganlar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Terör devleti İsrail, önce Yemen’i sonra da Lübnan’ı vurdu | Husiler: Tel Aviv artık güvenli değil
Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümünde Türk ordusundan gövde gösterisi
İngiltere endişeli | Tottenham Boys çetesi lideri İzzet Eren Moldova’da infaz edilmişti! Soğukkanlı tetikçi ilk kez görüldü
Başkan Erdoğan’dan Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılı kutlama törenlerinde önemli açıklamalar
Youssef En-Nesyri neden Fenerbahçe’ye imza atmıyor? Cevabı belli oldu...
İstanbul’da nem bunlattı: Vatandaşlar sahillere koştu
Başkan Erdoğan’ı duygulandıran hediye: Annesi Tenzile Erdoğan ile birlikte...
Mutluyuz gururluyuz: Türksat 6A geçici yörüngesine ulaştı
Beşiktaş’tan transferde 4’üncü yıldız: Ciro Immobile sonrası sıra onda! Trabzonspor ile kıran kırana yarış...
Rumların zulmü bu belgelerde... Arşiv açıldı: Kıbrıs Barış Harekatı için devlet böyle alarma geçti
Başkan Erdoğan’dan Kıbrıs’ta birlik mesajı: Yarım asır önce olduğu gibi yine tek yüreğiz, tek bileğiz
Dünyada dijital kıyamet! Sistemler çöktü! Uçuşlar aksadı... Sorun çözüldü mü? Nedir bu Microsoft ve CrowdStrike krizi?
Konya’da muhtar swinger partisinde tanıştığı kadının kızını istismar etti! İfadeler ortaya çıktı! Detaylar korkunç
Galatasaray’da bir transfer daha bitiyor! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’u kıskandıracak hamle geliyor...
EMEKLİYE EN AZ 2 BİN 846 TL | 2 milyon kişinin banka hesabına yatacak! Zam farkı ödemeleri ne zaman? Kim, ne alacak?
SON DAKİKA