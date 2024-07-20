YERDE YATAN KÖPEĞİ ACIMASIZCA SOPALADILAR

Edinilen bilgiye göre, iğrenç olay geçtiğimiz günlerde İzmir'in Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi 694 numaralı sokakta meydana geldi. Ellerinde sopa bulunan baba R.K. (64) ve oğlu T.K. (33) yerde uyumakta olan 15 yaşındaki yaşlı ve tek gözü görmeyen köpeğe acımasızca defalarca vurdu. Başından ve belinden yaralanan köpeğin acıyla bağırmasına rağmen durmayan saldırgan baba oğul, ellerindeki sopalarla olay yerinden ayrılırken, yaşanan dehşet anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kayda alındı.