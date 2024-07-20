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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi! Polis yoğun çaba harcadı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ismi öğrenilmeyen bir kişi intihar girişiminde bulundu. Köprü'nün Edirne istikametinde aracıyla durarak köprüden atlamaya yeltenen kişi, polisin ikna çabaları sonucu atlamaktan vazgeçti.

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Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 21:02 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 21:41
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar girişimi! Polis yoğun çaba harcadı

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişi, köprünün üstüne çıkarak intihar girişiminde bulundu. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda şahıs ikna edilerek karakola götürüldü.

Köprüde intihar girişimi kamerada!

KÖPRÜDEN ATLAMAYA ÇALIŞTI

Olay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde saat 17.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan bir şahıs aracıyla köprü üzerinde durarak köprüden atlamak istedi. Köprüden geçen diğer sürücüler tarafından polis ekiplerine haber verildi.

İKNA ÇABALARI SONUÇ VERDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, atlamak isteyen şahsı yaklaşık yarım saat ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda şahıs ikna edilerek karakola götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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