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Ünlü avukat Altın Mimir'e şok dava! Jan Berslen Devrim ve Sevgi Güler'in boşanma davasında 'ikili oynadın' suçlaması

İşadamı Jan Berslen Devrim ve Sevgi Güler arasındaki boşanma davası sürecinde ilginç gelişme! Güler ile görüşme gerçekleştiren avukat Altın Mimir daha sonra Devrim’in avukatlığını üstlendi. Mimir’e ,’Görevi kötüye kullanma’ suçundan dava açıldı.

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Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024, 07:00 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 07:15
Ünlü avukat Altın Mimir’e şok dava! Jan Berslen Devrim ve Sevgi Güler’in boşanma davasında ’ikili oynadın’ suçlaması

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İstanbul'da iş insanı Jan Berslen Devrim ve Sevgi Güler Devrim arasındaki boşanma davası sürecinde ilginç iddialar ortaya atıldı.

BİN 125 TL DANIŞMANLIK ÜCRETİ TALEP ETTİ
Sevgi Güler, boşanmak için avukat Altın Mimir'in ofisine gelerek görüş aldı. Altın Mimir bu görüşme sonrasında danışmanlık ücreti olarak bin 125 lira talep etti.

İşadamı Jan Berslen Devrim.İşadamı Jan Berslen Devrim.

EŞLERDEN BİRİNİN AVUKATI OLDU DİĞERİNİN DANIŞMANI
Sevgi Güler, boşanmak istediği eşi Jan Berslen Devrim ile işkadını Yonca Alışan arasında ilişki olduğunu ve ilişkiye dair görüntülerin olduğunu avukata belirtti. Ancak avukat Mimir, aynı zamanda Yonca Alışan'ın şirketinin de avukatıydı. Daha sonra Mimir, Sevgi Güler'in boşanmak istediği eşi Jan Berslen Devrim'in avukatlığını üstlendi.

Avukat Altın Mimir, hakkında dava açılmasına çok şaşırdığını söyledi.Avukat Altın Mimir, hakkında dava açılmasına çok şaşırdığını söyledi.

ÜNLÜ AVUKATA ŞOK DAVA
Mimir, aynı işte menfaati zıt bir tarafa avukatlık etme veya mütalaa verme yasağına aykırı davrandığı gerekçesiyle hakkında dava açıldı. 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilen Mimir'in yargılandığı davada ilginç iddialar ortaya atıldı.

Duruşmada, Mimir, "Ben müşteki ile boşanmalar üzerine bir saat görüşmeler yaptım diye, arada vekalet ilişkisi, yazılı mütalaa yok. Ben görevimi ihmal etmiş olmuyorum. Bir de boşanma davasından bağımsız tazminat davasına vekalet koydum" ifadelerini kullanırken, Jan Berslen Devrim'i ve Yonca Alışan'ı daha önce tanımadığını, Yonca Alışan'ın ablası Damla Alışan'ı tanıdığını belirtti.

İş insanı Jan Berslen Devrim, eşi tarafından “Zina” yapmakla suçlandı.İş insanı Jan Berslen Devrim, eşi tarafından “Zina” yapmakla suçlandı.

ZİNA,ŞANTAJ!
SABAH'tan Oğuzhan Uysal ve Arzu Kaya'nın haberine göre; Savcının "Jan Berslen'in size başvurusu nasıl oldu?" şeklindeki soruya ise Mimir, "Müşteki, şirketin sahibi Damla Hanım'a ulaşıyor. Ona 'Kız kardeşin Yonca ile Jan'ın benim elimde belgeleri var. 10 milyon dolar para verirseniz bunları bir yerde kullanmayacağım, vermezseniz illegal yöntemlerle yayınlayacağım' diyor. Bunun üzerine Damla beni aradı. Altıncığım görüşmemiz lazım, gelip böyle böyle bir durum var. Bize tehdit ve şantaj yapılıyor diyor" şeklinde cevap verdi.

İşadamı Jan Berslen Devrim ve Sevgi Güler arasındaki boşanma davasında ise Sevgi Güler haklı bulundu. Sevgi Güler, Jan Berslen Devrim ve Yonca Alışan arasındaki ilişkiye dair görüntüler nedeniyle ise şantaj suçundan cezalandırıldı.

İşadamı Devrim ile ilişkisi olduğu iddia edilen işkadını Yonca Alışan sessizliğini koruyor.İşadamı Devrim ile ilişkisi olduğu iddia edilen işkadını Yonca Alışan sessizliğini koruyor.

'ÖPÜŞME FOTOĞRAFLARINI BİZZAT GÖSTERDİM'
Sevgi Güler beyanında, "19 Mart 2018 tarihinde zina sebebiyle eşim Jan Berslen Devrim'e boşanma davası açtım. Hemen Akabinde, 19 Nisan 2019 tarihinde de Altın Hanım'ın bahsettiği Yonca Alışan'a eşim ile kurduğu çirkin ilişki, akıl ve iş birliği yaparak evlilik birliği içerisinde edinmiş olduğum malları kaçırmak suretiyle yaptıkları hain planlar nedeniyle manevi tazminat davası açtım" dedi.

Sevgi Güler ifadesinin devamında, "Eşimin, Yonca Alışan ile yaptığı zina görüntüleri, sadakatsiz yaşam ve iffetsiz yaşamı kanıtlar nitelikte, kendisinin de yüzde yüzde sahih delildir diye bana mütalaa verdiği hareketli görüntüler, Yonca ile olan yazışmaların tamamını kendisine gösterdim" ifadelerini kullandı. Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

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