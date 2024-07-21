Ünlü avukat Altın Mimir’e şok dava! Jan Berslen Devrim ve Sevgi Güler’in boşanma davasında ’ikili oynadın’ suçlaması

ÜNLÜ AVUKATA ŞOK DAVA Mimir, aynı işte menfaati zıt bir tarafa avukatlık etme veya mütalaa verme yasağına aykırı davrandığı gerekçesiyle hakkında dava açıldı. 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilen Mimir'in yargılandığı davada ilginç iddialar ortaya atıldı.

Duruşmada, Mimir, "Ben müşteki ile boşanmalar üzerine bir saat görüşmeler yaptım diye, arada vekalet ilişkisi, yazılı mütalaa yok. Ben görevimi ihmal etmiş olmuyorum. Bir de boşanma davasından bağımsız tazminat davasına vekalet koydum" ifadelerini kullanırken, Jan Berslen Devrim 'i ve Yonca Alışan'ı daha önce tanımadığını, Yonca Alışan'ın ablası Damla Alışan'ı tanıdığını belirtti.

İş insanı Jan Berslen Devrim, eşi tarafından “Zina” yapmakla suçlandı.

ZİNA,ŞANTAJ!

SABAH'tan Oğuzhan Uysal ve Arzu Kaya'nın haberine göre; Savcının "Jan Berslen'in size başvurusu nasıl oldu?" şeklindeki soruya ise Mimir, "Müşteki, şirketin sahibi Damla Hanım'a ulaşıyor. Ona 'Kız kardeşin Yonca ile Jan'ın benim elimde belgeleri var. 10 milyon dolar para verirseniz bunları bir yerde kullanmayacağım, vermezseniz illegal yöntemlerle yayınlayacağım' diyor. Bunun üzerine Damla beni aradı. Altıncığım görüşmemiz lazım, gelip böyle böyle bir durum var. Bize tehdit ve şantaj yapılıyor diyor" şeklinde cevap verdi.

İşadamı Jan Berslen Devrim ve Sevgi Güler arasındaki boşanma davasında ise Sevgi Güler haklı bulundu. Sevgi Güler, Jan Berslen Devrim ve Yonca Alışan arasındaki ilişkiye dair görüntüler nedeniyle ise şantaj suçundan cezalandırıldı.