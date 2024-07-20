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Tek başına 85 köpeğe bakıyor! 61 yaşındaki adamdan hayvanseverlere tavsiye Takım tutar gibi yapmamalıyız

Kayseri'de yaşayan 61 yaşındaki Mehmet Fatih Dursun, sokakların daha güvenli olması ve sokak hayvanlarının korunması için 85 köpeğe ev sahipliği yapıyor. Dursun, baktığı köpeklerin yüzde 80'inin yaşlı ve bakıma muhtaç olduğunu belirtti. Hayvanları düşünüyorsak sokaklarda dolaşan çocukları da düşünmeliyiz diyen Dursun,"Takım tutar gibi davranılmamalı. Çocuklar sokakta rahat gezsin diye 85 hayvana bakıyorum” dedi.

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Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 10:00 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 10:00
Tek başına 85 köpeğe bakıyor! 61 yaşındaki adamdan hayvanseverlere tavsiye Takım tutar gibi yapmamalıyız

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Merkez Melikgazi İlçesi Gesi Kayabağ Mahallesi'nde 3 dönüm arazide kısırlaştırılmış 85 köpeğe kendi imkânlarıyla bakan Mehmet Fatih Dursun, verilen kısıtlı desteğe rağmen yıllardır köpeklere bakıyor.



Köpeklerinin hepsinin kimliğinin bulunduğunu belirten Mehmet Fatih Dursun;
"Melikgazi Belediyesi haftanın 1 günü, Harikalar Diyarı'ndan ise ayın 1 günü mama getiriyorlar. Ancak yeterli olmadığı için fırınlardan ve evlerden topladığım ekmek ve yemek artıklarıyla karınlarını doyuruyorum" dedi.



AMACIM İNSANLARI KORUMAK
Sokak köpeklerinin aç kalınca ve sürü haline gelince saldırganlaştığını belirten Mehmet Fatih Dursun; "Aslında benim bu yaptığım sadece sokak köpeklerini korumak değil, sokakta gezen çocuk, kadın- erkek herkesi korumak.

Ben şuanda 85 köpeğe 3 dönüm arazide bakıyorum. Bu 85 köpeğin sokaklarda olmaması demek. Hayvan severlik sadece hayvanları saplantılı şekilde sevmek değildir. İnsanları sevmeyen hayvanları sevemez. Sokakta gezen çocuğun güvenliği de önemli bu hayvanların yaşaması da. O yüzden takım tutar gibi davranılmamalı" diye konuştu.



"SOKAK HAYVANLAR İÇİN AB PROJESİ HAZIRLIYORUM"
Eşiyle birlikte bu işe gönüllü olduğunu belirten Mehmet Fatih Dursun; "Erciyes Üniversitesi ile birlikte Avrupa Birliği hibe projesi hazırlıyoruz. Konu sokak hayvanlarının belediye ve hayvanseverlerle bakımı.Bu hayvanların uyutulması yerine barınaklarda kısırlaştırılmasının doğru olacağını düşünüyorum. Beş yıldır bu köpeklere bakıyorum. Eğer projemiz onaylanırsa hem belediyelerin üzerindeki yükü almış olacağız, hem de sokaklar daha güvenli hale gelecek" dedi.

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