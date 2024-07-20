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HAVA DURUMU | Meteoroloji 10 kent için "sarı" alarm verdi! Cumartesi için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgası, yurt genelinde etkisin, sürdürecek. Yüksek nemle birlikte sıcaklıklar 5-10 derece daha yüksek hissedilecek. 10 kent içinse "sarı" alarm verilerek sağanak uyarısında bulunuldu. İşte il il hava durumu...

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Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 09:11 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 09:32
HAVA DURUMU | Meteoroloji 10 kent için sarı alarm verdi! Cumartesi için kritik uyarı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgası yurt genelinde etkisini devam ettirecek.

Yüksek nem oranı sıcaklıkların 5-10 derece daha fazla hissedilmesine yol açacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu, Tokat, Van, İstanbul'un doğusu, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Meteoroloji, 9 il için sarı kodlu alarm verildi.
Meteoroloji, yağışların; Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Giresun'un doğusunda yerel kuvvetli olması olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu; Sakarya ve Kocaeli çevreleri ile İstanbul'un doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 35°C
Parçalı bulutlu, doğusu kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 35°C
Parçalı bulutlu, doğusu kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 34°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 35°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu, Tokat çevreleri ve Samsun'un iç ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğusunun yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 35°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 34°C
Parçalı bulutlu, iç ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 27°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

20 Temmuz Cumartesi Hava Durumu20 Temmuz Cumartesi Hava Durumu

21 Temmuz Pazar Hava Durumu21 Temmuz Pazar Hava Durumu

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