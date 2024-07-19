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Son dakika: Uçuşlar iptal mi edildi, ne oldu? Uçak seferleri nasıl yapılacak? 19 Temmuz uçuş uçak seferi sorgulama!

Dünya genelinde büyük bir yazılım sorunu yaşanıyor ve bu durum hava yollarını etkiliyor. Yazılım sistemlerinde meydana gelen teknik aksaklıklar nedeniyle birçok uçuş iptal edildi veya ertelendi. Uçuşların iptal edilip edilmediğini öğrenmek isteyen yolcular, hava yolu şirketlerinin resmi web siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden güncel sefer bilgilerini araştırıyor. Peki, uçuşlar iptal mi edildi, ne oldu? Uçak seferleri nasıl yapılacak? İşte 19 Temmuz uçuş uçak seferi sorgulama hakkında bilgiler!

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Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 11:40 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 12:07
Son dakika: Uçuşlar iptal mi edildi, ne oldu? Uçak seferleri nasıl yapılacak? 19 Temmuz uçuş uçak seferi sorgulama!

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Dünya genelinde yaşanan yazılım sorunları nedeniyle uçuşların iptal edilip edilmediği sorgulanıyor. Peki, uçuşlar iptal mi edildi, ne oldu? Uçak seferleri nasıl yapılacak? İşte 19 Temmuz uçuş uçak seferi sorgulama!

THY'DEN AÇIKLAMA

Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Değerli yolcularımız, Dünyada havacılık da dahil farklı sektörden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı bir problem yaşandığı tespit edilmiştir. Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz."

BTK'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin BTK'dan da açıklama geldi.

Bakan Uraloğlu'ndan ''Küresel Yazılım Sorunu'' açıklaması!

BAKAN URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada, "Zarara uğrayan kurumlarla irtibata geçtik, aksaklığın önemli bir kısmını atlattığımızı söyleyebilirim. Birkaç saat içinde sistem vatandaşı etkileyen durumdan çıkartılmış olur. İlgili kurumlarımızla iletişim halindeyiz. Bir siber saldırı söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

DÜNYA GENELİNDE BÜYÜK SORUN!

Dünya genelinde Microsoft 365 uygulamalarında yaşanan büyük arıza, birçok sektörde ciddi aksamalara neden oldu. Arızadan etkilenen havalimanlarında uçuşlar gerçekleştirilemiyor, bankacılık işlemleri sekteye uğruyor ve ünlü TV kanalları yayın yapamıyor.

Özellikle İngiltere'deki Sky News, sabah saatlerinden itibaren yayın yapamıyor ve izleyicilerine kesintisiz haber sunma konusunda sıkıntılar yaşıyor. Ayrıca, İrlandalı hava yolu şirketi Ryanair, arızanın etkisiyle uçuş operasyonlarında sorunlar yaşadıklarını belirterek yolcularını havalimanlarına mümkün olan en erken saatte gelmeleri konusunda uyardı.

Bu global arıza nedeniyle havaalanlarında uzun bekleme süreleri yaşanıyor, bankacılık işlemleri ve diğer dijital hizmetlerde aksaklıklar gözlemleniyor. Microsoft'un sorunu çözme çalışmaları sürerken, kullanıcılar ve sektör temsilcileri gelişmeleri yakından takip ediyor.

19 TEMMUZ UÇUŞ SORGULAMA

Uçuşlarınızın durumu hakkında anlık bilgi almak için hava yolu şirketinizin web sitesinden veya mobil uygulamasından uçuş sorgulama yapabilirsiniz. Ayrıca, havaalanı bilgi ekranlarını da kontrol edebilir ve güncel durumu öğrenebilirsiniz.

Seyahatinizle ilgili daha fazla bilgi almak ve destek talep etmek için hava yolu şirketinizle iletişime geçmeyi unutmayın.

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