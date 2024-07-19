Son dakika: Uçuşlar iptal mi edildi, ne oldu? Uçak seferleri nasıl yapılacak? 19 Temmuz uçuş uçak seferi sorgulama!

Bakan Uraloğlu'ndan ''Küresel Yazılım Sorunu'' açıklaması! BAKAN URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada, "Zarara uğrayan kurumlarla irtibata geçtik, aksaklığın önemli bir kısmını atlattığımızı söyleyebilirim. Birkaç saat içinde sistem vatandaşı etkileyen durumdan çıkartılmış olur. İlgili kurumlarımızla iletişim halindeyiz. Bir siber saldırı söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

DÜNYA GENELİNDE BÜYÜK SORUN! Dünya genelinde Microsoft 365 uygulamalarında yaşanan büyük arıza, birçok sektörde ciddi aksamalara neden oldu. Arızadan etkilenen havalimanlarında uçuşlar gerçekleştirilemiyor, bankacılık işlemleri sekteye uğruyor ve ünlü TV kanalları yayın yapamıyor.

Özellikle İngiltere'deki Sky News, sabah saatlerinden itibaren yayın yapamıyor ve izleyicilerine kesintisiz haber sunma konusunda sıkıntılar yaşıyor. Ayrıca, İrlandalı hava yolu şirketi Ryanair, arızanın etkisiyle uçuş operasyonlarında sorunlar yaşadıklarını belirterek yolcularını havalimanlarına mümkün olan en erken saatte gelmeleri konusunda uyardı. Bu global arıza nedeniyle havaalanlarında uzun bekleme süreleri yaşanıyor, bankacılık işlemleri ve diğer dijital hizmetlerde aksaklıklar gözlemleniyor. Microsoft'un sorunu çözme çalışmaları sürerken, kullanıcılar ve sektör temsilcileri gelişmeleri yakından takip ediyor.

19 TEMMUZ UÇUŞ SORGULAMA Uçuşlarınızın durumu hakkında anlık bilgi almak için hava yolu şirketinizin web sitesinden veya mobil uygulamasından uçuş sorgulama yapabilirsiniz. Ayrıca, havaalanı bilgi ekranlarını da kontrol edebilir ve güncel durumu öğrenebilirsiniz. Seyahatinizle ilgili daha fazla bilgi almak ve destek talep etmek için hava yolu şirketinizle iletişime geçmeyi unutmayın.