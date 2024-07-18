Cüzdanında 50 TL’si olanlar muhakkak baksın! Meğer paranın tam ortasına yaklaştığınızda...

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Türk Lirası banknotları sadece ekonomik bir değer taşımakla kalmıyor, aynı zamanda ince işçilik ve gizli detaylarla dolu birer sanat eseri niteliği taşıyor. Günlük hayatta sıkça kullandığımız bu banknotlar, dikkatli gözler için büyüleyici sürprizler barındırıyor. Özellikle 50 TL'lik banknot gizli sanat eserleriyle dikkat çekiyor.

50 TL'lik örnek bir banknot GİZEMLİ MİKRO YAZILAR VE SİMGELER Banknotların üzerindeki mikro yazılar ve simgeler yüksek güvenlikli baskı teknikleri sayesinde gerçekleştirilmiş olup sahtecilik girişimlerine karşı caydırıcı bir unsur olarak işlev görür.