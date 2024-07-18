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Cüzdanında 50 TL'si olanlar muhakkak baksın! Meğer paranın tam ortasına yaklaştığınızda...

Türk Lirası banknotları sadece günlük ekonomik işlemlerimizin bir aracı olmanın ötesinde, zengin kültürel mirasımızı ve ileri teknolojiyi bir araya getiren estetik bir şölen sunuyor. Her bir banknot üzerindeki mikro yazılar, simgeler ve holografik şeritler ile hem görsel bir sanat sunuyor hem de üstün güvenlik özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu detaylar Türk Lirasındaki muhteşem tasarım özelliklerini de ön plana çıkarıyor.

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 10:34 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 10:41
Cüzdanında 50 TL’si olanlar muhakkak baksın! Meğer paranın tam ortasına yaklaştığınızda...

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Türk Lirası banknotları sadece ekonomik bir değer taşımakla kalmıyor, aynı zamanda ince işçilik ve gizli detaylarla dolu birer sanat eseri niteliği taşıyor. Günlük hayatta sıkça kullandığımız bu banknotlar, dikkatli gözler için büyüleyici sürprizler barındırıyor. Özellikle 50 TL'lik banknot gizli sanat eserleriyle dikkat çekiyor.

50 TL'lik örnek bir banknot50 TL'lik örnek bir banknot

GİZEMLİ MİKRO YAZILAR VE SİMGELER

Banknotların üzerindeki mikro yazılar ve simgeler yüksek güvenlikli baskı teknikleri sayesinde gerçekleştirilmiş olup sahtecilik girişimlerine karşı caydırıcı bir unsur olarak işlev görür.

Bu özellikler banknotların sahtesinin yapılmasını zorlaştırırken estetik bir katkı da sunuyor.

AY-YILDIZ MOTİFİNE DİKKAT

50 TL banknotunun ön yüzünde yer alan ve Türk bayrağını simgeleyen ay-yıldız motifinin içerisinde gizlenmiş "50 TL" ibaresi, banknotun değerini belirtmekle kalmıyor, aynı zamanda önemli bir güvenlik özelliği olarak öne çıkıyor.

Motife biraz daha yaklaşalımMotife biraz daha yaklaşalım

Bu detay özel baskı teknikleriyle yapılmış olup sıradan bir bakışla fark edilmesi oldukça zordur.

HOLOGRAFİK ŞERİT

Banknotların ön yüzünde yer alan ve ışığa tutulduğunda farklı renklerde parlayan holografik şerit, güvenlik açısından kritik bir role sahiptir.

Şeritin üzerindeki "TCMB" (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) ibaresi ile mikro yazılar, yüksek teknoloji bir baskı sürecini ve sahteciliğe karşı üst düzey bir koruma sağlar.

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