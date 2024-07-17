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YKS’de Türkiye’nin 5 ilinden 9 şampiyon çıktı! İşte şampiyonların listesi!

YKS’de Türkiye’nin 5 ilinden 9 şampiyon çıktı. Adayların matematik testinde çok başarısız oldukları ve 8 neti bile geçemedikleri anlaşıldı

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 07:02
YKS’de Türkiye’nin 5 ilinden 9 şampiyon çıktı! İşte şampiyonların listesi!

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Üniversite sınavına 3 milyon 120 bin 870 adaydan 2 milyon 819 bin 362'si katıldı. Adaylar üç oturumda toplam 680 soruyu cevaplamak için yarıştı. TYT'deki temel matematik ve fen bilimleri testlerinde erkek adayların, Türkçe ve sosyal bilimlerde ise kadın adayların daha başarılı oldukları anlaşıldı. YKS istatistiklerine göre 40 soruluk Türkçe testinde ortalamanın 21,427, yine 40 soruluk temel matematikte ise ortalamanın 7,955 olduğu hesaplandı. YDT'nin ortalamaları Almanca testinde 39,393, Arapça'da 27,939, Fransızca'da 46,334, İngilizce'de 35,638, Rusça'da 52,332 olarak kayıtlara yazıldı. Şampiyonlar ise Mersin, İstanbul, Elazığ, Rize ve Ankara'dan çıktı.

TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) BİRİNCİSİ:
- Süleyman Mete Genç (Özel Mersin Elit Koleji Fen Lisesi)

ALAN YETERLİLİK TESTLERI
(AYT) BİRİNCİLERİ:
- Eşit ağırlık: Berra Kuruş (İstanbul Galatasaray Lisesi)
- Sayısal: Arda Taşdemir (Elazığ Cemil Meriç Fen Lisesi)
- Sözel: Fatih Emre Düzcan (Rize Özel Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi)

YABANCI DİL TESTİ BİRİNCİLERİ:
- Almanca: Sevgi Kırmızıbekmez (İstanbul Kabataş Erkek Lisesi)
- Arapça: Yusuf Salih Orhan (İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi)
- Fransızca: Yunus Emre Aydoğan (İstanbul Çapa Fen Lisesi)
- İngilizce: Mehmet Alp Güneş (İstanbul Atatürk Fen Lisesi)
- Rusça: Safiye Yaşar (Ankara Ayrancı Anadolu Lisesi)

Berra Kuruş, İstanbul Galatasaray Lisesi mezunu Berra Kuruş, Eşit Ağırlık'ta Türkiye Birinciliğini göğüsledi. "Bu başarıyı elde etmek için çok çalıştım ve karşılığını aldım" dedi.

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