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Çorum'da iki aile arasında alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 5 yaralı

Çorum’un Alaca ilçesinde iki aile arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 01:49 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 01:49
Çorum’da iki aile arasında alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 5 yaralı

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Korkunç olay, Günhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Ö., Hamdi Ö. ve Abdülbaki D., Hüseyin D. arasında alacak verecek mevzundan başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Vatandaşların ihbarı üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sopaların da kullanıldığı kavgada Fatma Ö., Halil Ö., Hamdi Ö. ve Abdülbaki D., Hüseyin D. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



SOKAKTA BAŞLAYAN TARTIŞMA HASTANEYE DE TAŞINDI
Hastane bahçesinde her iki tarafın yakınları arasında çıkan arbedeye polis ekipleri, hastane güvenliği ve sağlık görevlileri müdahale etti.

Polisler ve sağlık görevlileri tarafları sakinleştirirken Alaca Emniyet Müdürlüğü ekipleri hastanede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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