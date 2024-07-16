İzmir’in Çeşme ilçesindeki yangınla ilgili 2 tutuklama

Alaçatı Mahallesi'nde dün ormanlık, makilik ve otluk alanda çıkan yangına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişinin işlemleri tamamlandı. Ekipler, soruşturma kapsamında 1 kişiyi daha gözaltına aldı.

5 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLU

İşlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Alparslan E. ile Özkan G. tutuklanırken 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.