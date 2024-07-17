SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Tarih verildi! Baba Vanga 2025 tahminleri ortaya çıktı! İnsanlığın sonunun başlangıcı...

ABD'de başkan adayı Donald Trump'ın bir miting sırasında maruz kaldığı silahlı saldırı sonrası, dünya genelinde felaket senaryoları ve kehanetler bir kez daha gündeme geldi. Bu bağlamda, "Balkanların Nostradamus'u" olarak anılan Bulgar kahin Baba Vanga'nın 2025 yılı için yaptığı öngörüler, söz konusu olayla birlikte yeniden merak konusu oldu. Baba Vanga, 2025 yılını "İnsanlığın sonunun başladığı yıl" olarak nitelendirerek, bu dönemin büyük bir yıkıma sahne olacağını öne sürmüştü. İşte bu çarpıcı iddialar ve Baba Vanga'nın kehanetlerinin detayları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 09:44 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 09:44
Tarih verildi! Baba Vanga 2025 tahminleri ortaya çıktı! İnsanlığın sonunun başlangıcı...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD Başkan adayı Donald Trump'ın bir miting sırasında silahlı saldırıya uğraması, kehanetleri ve komplo teorilerini yeniden alevlendirdi. Özellikle 1996 yılında hayatını kaybeden Bulgar kahin Baba Vanga'nın 2025 yılına yönelik kehanetleri, bu gelişmeler ışığında yeniden konuşulmaya başlandı. Baba Vanga, 2025 yılı için Avrupa nüfusunun azalacağı ve dünya çapında büyük bir kaosun başlayacağını öngörmüştü.

11 Eylül 2001'de ABD'de meydana gelen İkiz Kuleler saldırılarının ardından, dünya genelinde komplo teorilerine ve kehanetlere olan ilgi büyük ölçüde arttı. Bu dönemde, Fransız astrolog Nostradamus'un kehanetleri büyük bir ilgi gördü. Hatta bu kehanetler, o dönemin Türk televizyonlarındaki haber bültenlerinde yer buldu.

Kehanet konusunda son yıllarda dikkat çeken bir diğer isim ise 1996 yılında hayatını kaybeden Bulgar kahin Baba Vanga. Özellikle Trump'a yapılan saldırı sonrasında, Baba Vanga'nın 2025 yılına yönelik kehanetleri tekrar gündeme geldi.

İŞTE 2025 KEHANETLERİ

İngiltere merkezli Daily Star gazetesinde yer alan haberlere göre, Baba Vanga 2025 yılı için oldukça karamsar tahminlerde bulunuyor. Vanga, 2025 yılı itibarıyla dünya çapında büyük bir çöküşün başlayacağını ve bu yılın "İnsanlığın sonunun başlangıcı" olacağını iddia ediyor.

🔶 Baba Vanga, 2025 yılı itibarıyla Avrupa nüfusunun giderek azalacağını ve kıtada çatışmaların artacağını öngörüyor.

🔶 Ayrıca, 2028 yılında Venüs gezegenine yapılacak bir uçuşun gerçekleşeceğini ve 2033 yılında kutuplardaki buzulların dikkat çekici bir şekilde eriyeceğini belirtiyor. Bu erime sonucu deniz seviyelerinde ciddi bir artışın meydana geleceğini kehanet ediyor.

🔶 Vanga'nın kehanetlerine göre, 5079 yılı ise dünyanın son kullanım tarihi olacak. Bu yıl, insanlık için nihai bir sonun başlangıcını temsil edecek.

Donald Trump'a yapılan saldırı, dünya genelinde insanların kehanetlere ve komplo teorilerine olan ilgisini yeniden canlandırdı. Baba Vanga'nın 2025 yılı ve sonrasına yönelik kehanetleri, birçok kişiyi meraklandırıyor ve korkutuyor. Bu tür olaylar, insanların geleceğe dair belirsizliklerini artırırken, kehanetlerin doğruluğu ise her zaman tartışma konusu olmaya devam edecek.

Canan Karatay Asla kullanmayın kanser yapıyor diyerek uyardı! Çocuklar bile kullanıyor! Duyan hayretler içinde kalıyorCanan Karatay Asla kullanmayın kanser yapıyor diyerek uyardı! Çocuklar bile kullanıyor! Duyan hayretler içinde kalıyor
Canan Karatay "Asla kullanmayın kanser yapıyor" diyerek uyardı! Çocuklar bile kullanıyor! Duyan hayretler içinde kalıyor

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
15 Temmuz’un 8. yılında FETÖ’ye ’Turkuvaz’ kıskaç! A Haber - SABAH terör inini görüntüledi: Takvim.com.tr Gülen’in Pocono’daki izini sürdü
Emekliye en az 12 bin 500 TL! Bugün hesaplara geçecek! Kimler nasıl yararlanacak? Ödeme takvimi nasıl işleyecek?
Vakıf Katılım
Dünya devi BYD Türkiye’ye geliyor! Çinliler Manisa’yı karış karış gezdi! Hedeflenen tarih açıklandı
Galatasaray’a bir çalım da Beşiktaş’tan! O yıldız Kartal oluyor
ABD’den ’Acem’ oyunu! Gizli Servis patladı iç tartışma büyüdü medya devreye sokuldu: Trump suikastını İran üzerinden perdeleme çabası mı?
İstanbul yanacak... Sıcak hava uyarısı: O saatlere dikkat! | MGM HAVA DURUMU
Başıboş köpek düzenlemesi bugün Meclis komisyonunda görüşülecek! Uygulamayan belediye başkanlarına hapis cezası var
Fenerbahçe’den bir transfer daha bitti! Allan Saint Maximin İstanbul’da
Yeni vergi paketinde hedefi Bakan Şimşek açıkladı: Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi | Yurt dışı çıkış harcı belli oldu
Bomba aşk! Bu birliktelik çok konuşulacak: Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz bir mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi
Meclis ’kolay para sorusunu’ için harekete geçti | Finansal Okuryazarlık Alt Komisyonu kurulacak
Donald Trump’ı vurduğu tüfeği tam 11 yıl önce almış! Suikastçı Thomas Matthew Crooks’un arkasında kim var? İkinci bir tetikçi olabilir
Fenerbahçe’ye transferde şok! Mourinho’nun tüm planları değişecek
Nefes kesen yarışma ATV’de! Engin Altan Düzyatan’ın sunduğu ’Milyoner Aile’ izleyiciyle buluştu
SON DAKİKA