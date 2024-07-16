Antalya’da korkunç patron işkencesi! Kerpetenle dişlerini söküp böcek yedirdiler! Darp raporu almasın diye...

Şanlıurfa'dan çalışmak için Antalya'ya giden genç, maaşını ödemeyen patronun parasını aldığı gerekçesiyle 2 gün işkence gördü. Sandalyeye bağlanarak kerpetenle dişleri sökülen gence hamam böceği yedirildi. Şahısların güvenini kazandıktan sonra cep telefonundaki işkence fotoğraflarını alan genç, savcılığa şikayette bulundu. Şikayetini geri çekmesi için tehdit telefonları aldığını söyleyen genç, yetkililerden yardım istedi.
İşkenceye uğrayan 22 yaşındaki Vedat Kurt
GENCİN PARASINI AYLARCA EKSİK ÖDEDİ
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Vedat Kurt, 2020 yılında Antalya'ya giderek bir kaportacıda işe başladı. İddiaya göre, iş yeri sahibi, yaklaşık 10 ay çalışan Kurt'un her ay parasını eksik ödedi. Parasını isteyen Kurt, her defasında ödemeyi yaparız sözünü duyunca oyalandığını düşündü. Bir sabah işe giden Kurt, patrondan habersiz iş yerindeki 15 bin lirayı alıp İstanbul'a gitti.
PATRONU, AİLESİNE ULAŞTI
Vedat Kurt'a ulaşamayan iş yeri sahibi, ailesine ulaşarak parasını istedi. Ailesi de Vedat Kurt'u arayarak durumu anlattı. Ailesinin başına bir şey gelmesinden korkan Kurt, Antalya'ya dönerek aldığı 15 bin lirayı geri ödedi.