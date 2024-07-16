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Antalya'da korkunç patron işkencesi! Kerpetenle dişlerini söküp böcek yedirdiler! Darp raporu almasın diye...

Antalya'da korkunç bir işkence olayı yaşandı... Şanlıurfa'dan çalışmak için Antalya’ya giden genç, maaş ödemesi yapmayan patronundan 2 gün boyunca yoğun işkence gördü, işkence görüntülerini savcılıkla paylaştı. Darp raporu almaması için iyileşene kadar depoya kilitlenen genç yetkililerden yardım bekliyor.

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 18:00 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 18:49
Antalya’da korkunç patron işkencesi! Kerpetenle dişlerini söküp böcek yedirdiler! Darp raporu almasın diye...

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Şanlıurfa'dan çalışmak için Antalya'ya giden genç, maaşını ödemeyen patronun parasını aldığı gerekçesiyle 2 gün işkence gördü. Sandalyeye bağlanarak kerpetenle dişleri sökülen gence hamam böceği yedirildi. Şahısların güvenini kazandıktan sonra cep telefonundaki işkence fotoğraflarını alan genç, savcılığa şikayette bulundu. Şikayetini geri çekmesi için tehdit telefonları aldığını söyleyen genç, yetkililerden yardım istedi.

İşkenceye uğrayan 22 yaşındaki Vedat Kurtİşkenceye uğrayan 22 yaşındaki Vedat Kurt

GENCİN PARASINI AYLARCA EKSİK ÖDEDİ

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Vedat Kurt, 2020 yılında Antalya'ya giderek bir kaportacıda işe başladı. İddiaya göre, iş yeri sahibi, yaklaşık 10 ay çalışan Kurt'un her ay parasını eksik ödedi. Parasını isteyen Kurt, her defasında ödemeyi yaparız sözünü duyunca oyalandığını düşündü. Bir sabah işe giden Kurt, patrondan habersiz iş yerindeki 15 bin lirayı alıp İstanbul'a gitti.

PATRONU, AİLESİNE ULAŞTI

Vedat Kurt'a ulaşamayan iş yeri sahibi, ailesine ulaşarak parasını istedi. Ailesi de Vedat Kurt'u arayarak durumu anlattı. Ailesinin başına bir şey gelmesinden korkan Kurt, Antalya'ya dönerek aldığı 15 bin lirayı geri ödedi.

Patrondan işçiye korkunç işkence!

2 GÜN SINIRSIZ İŞKENCE
Daha sonra Ahmet T., Osman T., Serkan T. ve Adem A. tarafından depoya kilitlenen Kurt, sandalyeye bağlandı. İki gün boyunca sayısız işkence gören Kurt'un dişleri kerpetenle çekildi. Vücudunda darp nedeniyle morluklar oluşan Kurt'a hamamböcekleri yedirildi. Zanlılar yaptıkları tüm işkenceyi ise cep telefonuna kaydetti.



DEPOYA KİLİTLEDİLER
İki gün boyunca işkence gören Vedat Kurt'un şikayetçi olmaması için yaralarının iyileşmesi beklendi. Depoda kilitli yaşamaya başlayan Kurt, tekrar şahısların güvenini kazanmaya çalıştı. İş yerinde çalışmaya devam eden Kurt, zanlıların cep telefonundaki görüntüleri gizlice kendi cep telefonuna aktardı. Savcılığa giden Kurt, karşı taraftan şikayetçi oldu. Savcılık şahısların cep telefonu üzerinde yaptığı incelemede işkencelere ait fotoğraflara ulaştı.

ŞİKAYETİ GERİ ÇEKMESİ İÇİN TEHDİT EDİLİYOR
Şikayetçi olduktan sonra tehditler almaya başladığını söyleyen Vedat Kurt, her gün aynı kabusla uyanıyor. Bir gün yine aynı acıları yaşamaktan korkan Kurt, yetkililerden yardım istedi. İşyeri sahiplerinin içeride biriken maaşını bir türlü vermediğini söyleyen Vedat Kurt, bir sabah işe gittiğinde masada bir miktar para gördüğünü ve bu parayı alıp İstanbul'a gittiğini söyledi. Parayı ailesine gönderemeden şahısların ailesini arayıp tehdit ettiğini söyleyen Kurt, korktuğu için parayı alıp Antalya'ya geri döndüğünü belirtti.



"ÇOK KÖTÜ MUAMELELERE MARUZ KALDIM"
Parayı kendilerine teslim etmesine rağmen türlü türlü işkencelere maruz kaldığını söyleyen Kurt, "Benim aylığımı kesik kesik veriyorlardı. Nasıl kesik kesik veriyorlardı, haftada 100-200 TL vererek. Sekiz ayın ardından benim içerde epey param, 60-70 bin lira gibi bir param birikti. Ben de o paramı istemeye gittiğimde sürekli beni oyaladı. Ben de bir gün sonra gittiğimde masanın üzerinde sonradan sayıp öğrendiğim 15 bin 400 TL'yi aileme göndermek için aldım. Zaten İstanbul'a çalışmaya gittim. Ben aileme parayı göndermeden aileme ulaşıp tehdit etmişler. Ailemin başına bir şey gelir korkusuyla tekrar Antalya'ya döndüm. Kendilerine parayı teslim etmeme rağmen beni çeşitli işkencelere maruz bıraktılar. Çok kötü muamelelere maruz kaldım. İlk önce ağzıma böcek koyarken pense ile dişimi kırdılar. Sonra pis böcekler toplayıp bana yedirdiler. Parmak uçlarıma elektrik dahi verdiler" diye konuştu.



''DARP RAPORU ALMAYAYIM DİYE YARALARIMI TEMİZLEDİLER''
Polis ve jandarmaya ulaşmak için herhangi bir iletişim aracı bulamadığını söyleyen Kurt, "Yaralarımı iyileştirmek için merhem kullandılar. Kafama sopalarla vuruyorlardı. Darp raporu almamam için yaralarımı tamamen iyileştirip ondan sonra serbest bıraktılar" diye konuştu.

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