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İstanbul yanacak... Sıcak hava uyarısı: O saatlere dikkat! | MGM HAVA DURUMU

Türkiye'yi kavuran sıcak hava etkisini daha da artıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamaya göre, bu hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin 3-7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Özellikle İstanbul'da sıcaklıkların nemle birlikte kavuracak boyutlara ulaşması beklenirken zorunlu olmadığı hallerde dışarı çıkılmaması uyarısı yapıldı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporu ve İstanbul için yapılan uyarılar...

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 09:29 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 09:52
İstanbul yanacak... Sıcak hava uyarısı: O saatlere dikkat! | MGM HAVA DURUMU

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamaya göre, bu hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin 3-7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Özellikle İstanbul'da sıcaklıkların nemle birlikte kavuracak boyutlara ulaşması bekleniyor.

İSTANBUL İÇİN SICAKLIK UYARISI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hava sıcaklığının hafta boyunca 33-36 derece aralığında seyredeceğini bildirdi.

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da yeni hafta boyunca sıcaklığın 33-36 derece aralığında seyretmesinin, rüzgarın ise poyraz (kuzey-doğu) yönünden çoğunlukla orta kuvvette, aralıklarla sert şekilde esmesinin beklendiği belirtildi.

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O SAATLERE DİKKAT!
Özellikle güneşin dik açıyla geldiği 10.00 ila 16.00 saatleri arasında dışarıda fazla zaman geçirilmemesi, bol sıvı tüketilmesi, mevsim koşullarına uygun, ince ve pamuklu kıyafetler tercih edilmesi uyarısı yapılan açıklamada, başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlıkları olanların, sağlıkları açısından aşırı sıcağın etkili olduğu öğle saatlerinde güneşli ortamda bulunmamaları tavsiye edildi.

Açıklamada, İstanbul'da hava sıcaklığının 28 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA DURUMU TAHMİNİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan, Bolu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normallerinin (3-7 derece) üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan, Bolu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
Bölgelerde hava durumu şu şekilde:

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Bilecik çevreleri ile Sakarya'nın güneyi ve Bursa'nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 41°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu Afyonkarahisar'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzeyi ve kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çankırı çevreleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 35°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 30°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

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