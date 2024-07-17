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Malatya'da tavuk çiftliğinde cinayet! Tartıştığı kiracısını öldürdü: Eski İyi Parti İl Başkanı Hakan Yılmaz aranıyor

Malatya'da, eski İYİ Parti İl Başkanı Hakan Yılmaz, alacak meselesi yüzünden tartıştığı aynı zamanda dükkanında kiracı olan Eyüp İshakoğulu’nu (33) tabancayla vurarak öldürdü.

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 13:03 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 13:03
Malatya’da tavuk çiftliğinde cinayet! Tartıştığı kiracısını öldürdü: Eski İyi Parti İl Başkanı Hakan Yılmaz aranıyor

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Olay, sabah saatlerinde Alacakapı Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Yılmaz, alacağı olduğu, aynı zamanda kiracısı Eyüp İshakoğlu ile sokakta karşılaşınca borcunu ödemesini ve dükkanından çıkmasını istedi.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Hakan Yılmaz, yanındaki tabancayı çekip Eyüp İshakoğlu'na ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



OTOPSİ YAPILACAK
Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Eyüp İshakoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından İshakoğlu'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öldürülen Eyüp İshakoğluÖldürülen Eyüp İshakoğlu


ESKİ İYİ PARTİ İL BAŞKANI HAKAN YILMAZ ARANIYOR
Olay sonrası kaçan ve daha önce İYİ Parti İl Başkanlığı yapan Hakan Yılmaz'ın yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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