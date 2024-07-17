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Baykuşların arasındaki iki hayvan nerede? 100 kişiden 99'u bulamadı

Sosyal medyada viral olan ve binlerce insanın dikkatini çeken yeni bir zeka testi gözlem yeteneklerinizi sınava tabi tutuyor. Bu benzersiz test katılımcılara baykuşların arasında ustaca gizlenmiş iki kedinin yerini bulma görevi veriyor. Çoğu kişi için beklenenden daha zorlayıcı olan bu bulmaca zekanızı ve dikkatinizi maksimum seviyede test ediyor.

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 18:01 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 18:02
Baykuşların arasındaki iki hayvan nerede? 100 kişiden 99’u bulamadı

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Bu görsel zeka testi, katılımcıların beyninin çalışma biçimini ve görsel algılama yeteneklerini derinlemesine analiz ediyor. İddiaya göre, bu testi yalnızca dahiler kısa sürede çözebiliyor ve bu bulmacayı 100 kişiden 99'u başarıyla tamamlayamıyor. Siz de bu zorlu testi deneyerek görsel zeka seviyenizi ölçmeye ne dersiniz?

GİZLENMİŞ İKİ HAYVANI BUL

Bu özel zeka testi, baykuş figürlerinin arasında iki kedi bulmanızı gerektiriyor. Fotoğrafın detaylarına dikkatlice bakmak gerekiyor çünkü kediler baykuşların arasında oldukça ustaca gizlenmiş durumda. Bu test görsel algıyı zorlayarak belirgin olmayan nesneleri ayırt etme yeteneğinizi ölçüyor.

İLK İPUCU

Eğer ilk bakışta kedileri fark edemediyseniz, endişelenmeyin; çoğu insan başaramıyor. İlk ipucu olarak, resmin sağ tarafına odaklanmanızı öneriyoruz.

Baykuşların ağız yapısını inceleyerek, kedilerin gizlendiği detayları keşfetmeye çalışın. Baykuşların gagaları ile kedilerin yüz yapıları arasındaki farkları bulmaya çalışın.

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ

Hala zorlanıyor musunuz? Cevabı açıklıyoruz. Kediler, baykuş figürlerine oldukça benzer şekilde pozisyon almışlar. Gagaları takip ederek, şekil ve kontur farklılıklarını gözlemleyin. Kedilerin siluetleri yavaş yavaş belirginleşecektir.

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