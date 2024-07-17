Balıkesir’de orman yangını: Kontrol altına alındı!

Balıkesir 'in Altıeylül ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE

Altıeylül ilçesi Taşköy ve Tayyipler mahallelerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.