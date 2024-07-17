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Balıkesir'de orman yangını: Kontrol altına alındı!

Balıkesir Altıeylül'de orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere, havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 14:36 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 23:15
Balıkesir’de orman yangını: Kontrol altına alındı!

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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALEHAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE

Altıeylül ilçesi Taşköy ve Tayyipler mahallelerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, polis, jandarma ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDIKONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

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