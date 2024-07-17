Balıkesir’de orman yangını: Kontrol altına alındı!

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.
Altıeylül ilçesi Taşköy ve Tayyipler mahallelerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, polis, jandarma ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.