SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

T.C. Kimlik numarasındaki büyük gizem ortaya çıktı! Meğer 1-3-5-7-9-11 kombinasyonundaki tüm rakamlar...

2016 yılında Türkiye vatandaşlarının kimlik doğrulama süreçlerini daha güvenli hale getirmek amacıyla yeni nesil çipli kimlik kartlarını devreye soktu. Bu modern kimlik kartları vatandaşların kimliklerini daha güvenli ve pratik bir şekilde doğrulamalarını sağlarken, aynı zamanda sahtecilik ve kimlik hırsızlığına karşı önemli bir önlem olarak öne çıkıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 08:34 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 08:34
T.C. Kimlik numarasındaki büyük gizem ortaya çıktı! Meğer 1-3-5-7-9-11 kombinasyonundaki tüm rakamlar...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için eşsiz olan T.C. Kimlik Numarası kimlik doğrulama süreçlerinin temel taşını oluşturur. Bu numara kişinin doğum tarihi, cinsiyeti ve vatandaşlık durumu gibi önemli bilgileri içerir ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Mernis uygulaması ile yönetilir.

KİMLİK NUMARASINDAKİ GİZEM ORTAYA ÇIKTI

T.C. Kimlik Numarası, 11 haneli özel bir dizilim içerir ve bu dizilimin matematiksel bir güvenlik özelliği taşıdığı az bilinen bir gerçektir.

Numaranın çeşitli rakamlarının belirli bir formülle toplanması sonucu diğer rakamlar elde edilir. Bu da numaranın sadece bir kimlik doğrulayıcı olmanın ötesinde güvenlik amaçlı tasarlandığını gösterir.

YÜKSEK GÜVENLİKLİ KİMLİK KARTLARI

Yeni T.C. Kimlik Kartları en az on yıl kullanım ömrüne sahip yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir. Bu kartlar, görsel ve mantıksal güvenlik özellikleri ile donatılmış olup, herhangi bir sahtecilik veya tahrifat girişimine karşı kolayca tespit edilebilir.

Bu kimlik kartları uluslararası standartlara uygun akıllı kart boyutlarında tasarlanmıştır.

Vatandaşlar bu kartları rahatlıkla taşıyabilir ve günlük yaşamda pratik bir şekilde kullanabilirler. Kart üzerindeki yonga, kişiye ait nüfus ve fotoğraf bilgilerini güvenli bir şekilde saklar.

GÜVENLİ VERİ KORUMA

Standart bir akıllı kartın tüm güvenlik özelliklerini barındıran T.C. Kimlik Kartları, içerisindeki elektronik verileri PIN ve PUK kodları ile korur.

Bu kodlar kartın güvenliğini artırarak kişisel verilerin korunmasına olanak tanır.

Bu yenilikçi kimlik kartları, Türkiye'nin kimlik doğrulama süreçlerinde büyük bir adım öne çıkmasını sağlayarak vatandaşların günlük yaşamlarını daha güvenli ve kolay hale getiriyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
15 Temmuz’un 8. yılında FETÖ’ye ’Turkuvaz’ kıskaç! A Haber - SABAH terör inini görüntüledi: Takvim.com.tr Gülen’in Pocono’daki izini sürdü
Emekliye en az 12 bin 500 TL! Bugün hesaplara geçecek! Kimler nasıl yararlanacak? Ödeme takvimi nasıl işleyecek?
Vakıf Katılım
Dünya devi BYD Türkiye’ye geliyor! Çinliler Manisa’yı karış karış gezdi! Hedeflenen tarih açıklandı
Galatasaray’a bir çalım da Beşiktaş’tan! O yıldız Kartal oluyor
ABD’den ’Acem’ oyunu! Gizli Servis patladı iç tartışma büyüdü medya devreye sokuldu: Trump suikastını İran üzerinden perdeleme çabası mı?
Başıboş köpek düzenlemesi bugün Meclis komisyonunda görüşülecek! Uygulamayan belediye başkanlarına hapis cezası var
Yeni vergi paketinde hedefi Bakan Şimşek açıkladı: Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi | Yurt dışı çıkış harcı belli oldu
Fenerbahçe’den bir transfer daha bitti! Allan Saint Maximin İstanbul’da
Başkan Erdoğan Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması Programı’na katıldı
Meclis ’kolay para sorusunu’ için harekete geçti | Finansal Okuryazarlık Alt Komisyonu kurulacak
Donald Trump’ı vurduğu tüfeği tam 11 yıl önce almış! Suikastçı Thomas Matthew Crooks’un arkasında kim var? İkinci bir tetikçi olabilir
Başkan Erdoğan’ın Suriye ile normalleşme çağrısı ABD’yi rahatsız etti! Açık açık itiraf ettiler: Desteklemiyoruz
Fenerbahçe’ye transferde şok! Mourinho’nun tüm planları değişecek
Bomba aşk! Bu birliktelik çok konuşulacak: Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz bir mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi
SON DAKİKA