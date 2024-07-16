T.C. Kimlik numarasındaki büyük gizem ortaya çıktı! Meğer 1-3-5-7-9-11 kombinasyonundaki tüm rakamlar...

YÜKSEK GÜVENLİKLİ KİMLİK KARTLARI
Yeni T.C. Kimlik Kartları en az on yıl kullanım ömrüne sahip yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir. Bu kartlar, görsel ve mantıksal güvenlik özellikleri ile donatılmış olup, herhangi bir sahtecilik veya tahrifat girişimine karşı kolayca tespit edilebilir.
Bu kimlik kartları uluslararası standartlara uygun akıllı kart boyutlarında tasarlanmıştır.
Vatandaşlar bu kartları rahatlıkla taşıyabilir ve günlük yaşamda pratik bir şekilde kullanabilirler. Kart üzerindeki yonga, kişiye ait nüfus ve fotoğraf bilgilerini güvenli bir şekilde saklar.
GÜVENLİ VERİ KORUMA
Standart bir akıllı kartın tüm güvenlik özelliklerini barındıran T.C. Kimlik Kartları, içerisindeki elektronik verileri PIN ve PUK kodları ile korur.
Bu kodlar kartın güvenliğini artırarak kişisel verilerin korunmasına olanak tanır.