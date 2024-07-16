Manisa Soma’da orman yangını 2’nci gününde! 2 mahalle 240 hane tahliye edildi girişler yasaklandı

Havanın kararmasıyla bölgeye gece görüşlü helikopter sevk edildi. Öte yandan yangında Tekeli Işıklar Mahallesi'nin üst bölgesindeki zeytinlikte bulunan ve Aydın Aydınlık'a ait 70 kovan zarar gördü. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

70 KOVAN YANDI Yangında, Tekeli Işıklar Mahallesi'nin üst bölgesindeki zeytinlikte bulunan ve Aydın Aydınlık'a ait olan içinde arı bulunan kovanlar da zarar gördü.

Yüzlerce arının öldüğünü belirten Aydın Aydınlık, "Yangından dolayı mağdur oldum. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının önüne geçilemedi. 2 katlı 40 kovan arım vardı. 70 kovan arım zarar gördü. 100 ile 150 bin TL arasında zararım var." dedi.