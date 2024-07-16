SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Manisa Soma'da orman yangını 2'nci gününde! 2 mahalle 240 hane tahliye edildi girişler yasaklandı

Manisa'nın Soma ilçesindeki ormanda çıkan yangına, 2'nci gününde de havadan ve karadan müdahale sürüyor. Jandarma ekipleri, 2 mahallede 240 haneyi tahliye ederek girişleri yasakladı. Ayrıca bölgede elektrikler kesildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 10:55 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 11:21
Manisa Soma’da orman yangını 2’nci gününde! 2 mahalle 240 hane tahliye edildi girişler yasaklandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Manisa'nın Soma ilçesi Deniş Mahallesi'ndeki ormanda, dün saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

Manisa Soma'da orman yangını

Yangın, engebeli arazi koşulları ve rüzgarın da etkisiyle Tekeli Işıklar Mahallesi'nin üst bölümüne, ardından Bayat Mahallesi'ne sıçradı.

2 MAHALLEDE 240 HANEYİ TAHLİYE EDİLDİ GİRİŞLER YASAKLANDI
Jandarma ekipleri, 2 mahallede 240 haneyi tahliye ederek girişleri yasakladı. Ayrıca bölgede elektrikler kesildi. Uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozer ile müdahale edilen yangına takviye yapıldı. İlerleyen saatlerde uçak sayısı 6'ya helikopter sayısı 12'ye, arazöz sayısı 65'e çıkarıldı.



Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı ekiplerin de destek verdiği yangında, 122 kara aracı ile 334 personel müdahale edildi.

Havanın kararmasıyla bölgeye gece görüşlü helikopter sevk edildi. Öte yandan yangında Tekeli Işıklar Mahallesi'nin üst bölgesindeki zeytinlikte bulunan ve Aydın Aydınlık'a ait 70 kovan zarar gördü. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

70 KOVAN YANDI
Yangında, Tekeli Işıklar Mahallesi'nin üst bölgesindeki zeytinlikte bulunan ve Aydın Aydınlık'a ait olan içinde arı bulunan kovanlar da zarar gördü.

Yüzlerce arının öldüğünü belirten Aydın Aydınlık, "Yangından dolayı mağdur oldum. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının önüne geçilemedi. 2 katlı 40 kovan arım vardı. 70 kovan arım zarar gördü. 100 ile 150 bin TL arasında zararım var." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
15 Temmuz’un 8. yılında FETÖ’ye ’Turkuvaz’ kıskaç! A Haber - SABAH terör inini görüntüledi: Takvim.com.tr Gülen’in Pocono’daki izini sürdü
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! Emekliye zam düzenlemesi ne olacak? | Terörle mücadele | Kamuda tasarruf
Manisa Soma’da orman yangını 2’nci gününde! 2 mahalle 240 hane tahliye edildi girişler yasaklandı
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan’a 3 alternatif sunuldu! Masadaki en güçlü senaryo belli oldu! İşte SSK, Bağ-Kur’lunun ek zamlı Temmuz maaş tablosu
Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi: İstanbul’a geldi! İşte ödenecek rakam
İsrail Gazze’den çekiliyor mu? New York Times’tan flaş iddia: O bölgede hareketlilik başladı
Trump saldırısında şoke eden detay! Gizli Servis artık kendisini kurtaramaz: Suikastçı eski başkanı vurmadan önce öyle bir şey yaptı ki…
Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır’ın sağlık durumunda yeni gelişme! Hayranlarını üzdü! Yoğun bakımdan çıktıktan sonra...
ÖZEL | Fenerbahçe’de ayrılacaklar belli oldu! İşte Mourinho’nun raporu
Emeklilere zamlı ödemeler başlıyor! Hesaba neler yatırılacak? Ek artış ne zaman verilecek?
YKS sonuçları açıklandı | Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak 2024? İşte tercih kılavuzu ve 2-4 yıllık taban puanları...
İzmir’de 2 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti | Korkunç olayda yeni gelişme! Kablo 3 ay önce de açıktaymış
Arda Güler’in sevgilisiyle Bodrum’da görüldü! Görenler telefonuna sarıldı
Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Planlar altüst oldu
Trump, suikast girişiminin ardından ilk kez halk karşısına çıktı! Savaş sözleri yankılandı! Gözyaşlarına hakim olamadı! Beklenmedik hamle
SON DAKİKA