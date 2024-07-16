İzmir'deki 'Seçil Erzan' vakasında şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: "Estetik ve obezite ameliyatlarına çok para harcadım"

İzmir 'deki bir bankanın Bornova şubesinde, yeni bir Seçil Erzan vakası yaşandı. O dönem Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Şube Başkanı olan bir bankanın Bornova Şube Müdürü Hatice Özalp , iddiaya göre, yüksek kar vaadiyle fon ve altın alarak değerlendirmek üzere kulübün 3 yöneticisi ile 7 iş insanından yaklaşık 300 milyon TL topladı. Ancak, topladığı paraları fona yatırmayan, altın da almayan Özalp'in parayı döviz bürosu sahibi Serkan Çelik'i gönderdiği ileri sürüldü. İddiaya göre; Özalp, para topladığı kişilere zaman zaman ihtiyaçları kadar para gönderdi ancak bir süre sonra iş insanları dolandırıldıklarını anladı. Mağdurlar durumu polis ekiplerine bildirip, Özalp hakkında şikayetçi oldu.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, yüzlerce kişiyi benzer şekilde dolandırdığı ileri sürülen Özalp hakkında 27 Haziran'da gözaltı kararı çıkarıldı. Yakalama çalışması başlatan polis ekipleri, Özalp'in evinde çok sayıda ilaç içip intihar girişiminde bulunduğunu belirledi. Ekipler, Hatice Özalp'ın, intihar teşebbüsünün ardından pişman olup gittiği İzmir Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındığını belirledi. Hayati tehlikesi bulunmayan Özalp'in başında, polis beklemeye başladı. Yemek yemeyi reddeden Özalp'ın, doktorlara göre ifade verecek durumda olmadığı belirtildi. Daha sonra Özalp, psikiyatri servisine yatırıldı. Operasyon kapsamında ayrıca banka personeli E.Y. ile döviz bürosu çalışanı A.A. da ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınıp emniyete götürüldü.

DÖVİZ BÜROSUNUN SAHİBİ TUTUKLANDI

Özalp'ın paraları gönderdiği öne sürülen döviz bürosunun sahibi Serkan Çelik (48), emniyetteki işlemlerinin ardından 28 Haziran'da adliyeye sevk edildi. Çelik'in ifadesinde, "Hatice Özalp, bana para getirdi. Ben ise o paraları altına ve dövize çevirdim. Sonrasında da kendisine iade ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. Çelik, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı.

HEDEFİNDE YÜKLÜ MEVDUAT SAHİPLERİ VARDI

Polis ekipleri ayrıca döviz bürosunda, bankası Bornova şubesinde ve belirlenen bazı adreslerde aynı gün arama yaptı. Ayrıca Özalp ile tutuklanan döviz bürosu sahibi Serkan Çelik'in mal varlıklarına el konuldu. Öte yandan Özalp'ın özellikle bankada yüklü miktarda mevduata olanları gözüne kestirip hedef aldığı, temas kurup dolandırıcılık ağının içerisine düşürdüğü öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından banka personeli E.Y. ile döviz bürosu çalışanı A.A. adliyeye sevk edildi. Her iki şüphelinin de ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, bir personel olarak rutin görevlerini yaptıklarını, herhangi bir usulsüzlüğe karışmadıklarını söylediği öğrenildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği E.Y. ve A.A.'yı yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bıraktı. İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Özalp, taburcu olduktan sonra gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan Özalp, 12 Temmuz'da sağlık kontrolü için hastaneye getirildi ardından da sevk edildiği adliyede tutuklandı.