Uşak’ta gürültü kavgası can aldı! Genç çocuk hayatını kaybetti

Akılalmaz olay, Uşak merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Birinci Boncuk Sokak'ta bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Enes Sarı (17), Y.G. (17), M.C.D. (16), O.K.D. (18) ve M.E.G. (17) ile parkın yakınlarında bir binada yaşayan Ş.U. (23) arasında iddiaya göre gürültü nedeniyle tartışma çıktı.





Tartışma Ş.U. ile Enes Sarı arasında kavgaya dönüşmesi sonucu Ş.U. Sarı'yı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.



TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

112 Sağlık ekiplerince Enes Sarı ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince şüpheli Ş.U. ve Enes Sarı'nın yanında bulunan Y.G. (17), M.C.D. (16), O.K.D. (18) ve M.E.G. (17) gözaltına alındı.



Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.