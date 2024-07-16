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Gözü dönmüş televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! 4 kişinin başını çekiçle ezdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde televizyon tamiri için gittiği ev sahibi ile tartışan bir şahıs, biri çocuk 4 kişiyi çekiçle yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hastane ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 02:10 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 04:14
Gözü dönmüş televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! 4 kişinin başını çekiçle ezdi

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Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Kardeşköy Mahallesi'nde korkunç bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, televizyon tamirciliği yapan M.G. isimli şahıs H.D.'nin (65) evine gitti. Evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Gözü dönen televizyon tamircisi M.G. yanında bulundurduğu çekiçle önce ev sahibi H.D.'nin kafasına ve göğsüne vururken daha sonra H.D.'nin eşi N.D. (60) ile kızı H.G. (37) ve torunu B.G.'nin (6) de başına vurarak yaraladı.

Evden gelen sesleri duyarak H.D.'nin evine giden komşular şoke oldu.

Aydın'da çekiçli dehşet!

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAYIN ŞÜPHELİSİ TELEVİZYON TAMİRCİSİ M.G.OLAYIN ŞÜPHELİSİ TELEVİZYON TAMİRCİSİ M.G.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KOMŞULAR TARAFINDAN YAKALANDI
Olayın şüphelisi televizyon tamircisi M.G., H.D.'nin komşuları tarafından evin dışında yakalandı. Jandarma ekiplerine teslim edilen M.G. gözaltına alındı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDILAR
Hastanede tedavi altına alınan H.D.'nin kafa tasında parçalı kırık bulunduğu, sol kaburgasındaki kırıktan dolayı da akciğerleri zarar gördüğü tespit edildi. Durumu ağır olan yaşlı adam, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Eşi N.D.'nin ve torunu B.G.'nin kafa tasındaki çatlak nedeniyle beyin kanaması geçirdiği belirlenirken yoğun bakım servisine alındı. H.D.'nin kızı H.G.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

TELEVİZYON TAMİRCİSİNİN ÇEKİÇLE SALDIRDIĞI EV SAHİBİTELEVİZYON TAMİRCİSİNİN ÇEKİÇLE SALDIRDIĞI EV SAHİBİ

EMNİYET EKİPLERİ GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Olayın ardından şahısların yakınları Nazilli Devlet Hastanesi'nde akın etti. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hastane ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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