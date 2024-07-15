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İzmir'deki mazgal faciasında ihmale suçüstü: 29 kişi gözaltında!

Özge Ceren Deniz, yoğun yağmur sırasında yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isterken mazgala takılıp düştü. İnanç Öktemay da onu kurtarmaya çalıştı. Ancak kaçak elektrik akımına kapılarak ikisi de hayatını kaybetti. İZSU, ızgaraların bakımını yaparken şebekeye zarar verdi. Gediz Elektrik’e bildirmedi. Olayla ilgili 29 kişi gözaltında...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 06:59
İzmir’deki mazgal faciasında ihmale suçüstü: 29 kişi gözaltında!

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Korkunç facia, önceki gün İzmir Konak'ta meydana geldi. Gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı. Sağanaktan korunmak için kaçmaya çalışan Tıp Fakültesi Öğrencisi Özge Ceren Deniz (23) yağmurdan kaçarken mazgala düştü. Suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı. Onu kurtarmak isteyen amatör müzisyen İnanç Öktemay (44) da akıma kapılıp, bir anda yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler Deniz ve Öktemay'ı hastaneye kaldırdı. İkisi de kurtarılamadı.

İKİ KURUMDA DA IHMALI VAR
İZSU uygulamalarının sonucu bu olayın asli nedenlerinden biri olduğuna kanaat getirildi. Kabloların 36 ve 45 cm aralığındaki derinliğe gömülmüş olmasının da asli nedenlerinden biri olarak Gediz A.Ş. uygulamaları sonucunda yaşandığı raporda ifade edildi. Sonuç olarak her iki kurumun ihmalleri olduğu vurguladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Belediye olarak yetkili makamlarla iş birliği içinde gerekli tüm incelemeleri başlattık" dedi.

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