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Erzurum'da acı olay! Akarsuya düşen araçtaki anne öldü, bebeği kayboldu

Erzurum'un Tortum ilçesinde heyelan nedeniyle akarsuya düşen hafif ticari araçtaki anne öldü, bebeği kayboldu. Kayıp bebeğin bulunması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024, 00:46 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 00:46
Erzurum’da acı olay! Akarsuya düşen araçtaki anne öldü, bebeği kayboldu

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Yabancı uyruklu Mohamad Tarek Mhabbek'in kullandığı hafif ticari araç, ilçenin Pehlivanlı Mahallesi mevkiinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda akarsuya sürüklendi.

Sürücü ve araçtaki 3 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başarırken, bir kadın ile 8 aylık bebeği ise akıntıya kapıldı.

EKİPLER OLAY YERİNDE
İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları çalışma sonucu kadının cansız bedenini olay yerine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta buldu.

Kayıp bebeğin bulunması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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