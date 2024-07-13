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Kapıkule'de korkutan anlar! Tırın dorsesi alev alev yandı

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda park halindeki tırın dorsesi alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Tır yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

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Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024, 06:53 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 06:53
Kapıkule’de korkutan anlar! Tırın dorsesi alev alev yandı

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Edirne'de Kapıkule Gümrük Kapısı'na yakın bir tır parkında park halindeki tırın dorsesi yanmaya başladı. Tır şoförü canını tehlikeye atarak, dorseyi çekiciden ayırdı. Kısa sürede büyüyen alevler dorseyi adeta alev topuna çevirdi.

Olay yerine ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.



YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Dorse ve içinde bulunan ürünlerin yanarak kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili jandarma inceleme başlattı.

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