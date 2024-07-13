İstanbul’da sokak ortasında silahlı çatışma: O anlar kamerada!

ŞÜPHELİLER OLAY YERİNDEN KAÇTI

Yaşanan çatışma sonrası şüphelilerden biri gelen araca binerek kaçarken, diğer şahıs ise koşarak uzaklaştı. Çatışmada cadde üzerinde bulunan iki araca ve iş yerine kurşun isabet etti.