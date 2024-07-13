İstanbul’da sokak ortasında silahlı çatışma: O anlar kamerada!

Korkutan olay, saat 18.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi Şehit Eyüp Gönen Caddesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre kimliği belirsiz 2 şahıs, cadde üzerinde birbirlerine silahla ateş etti.
Korkutan olay, saat 18.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi Şehit Eyüp Gönen Caddesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre kimliği belirsiz 2 şahıs, cadde üzerinde birbirlerine silahla ateş etti.
ŞÜPHELİLER OLAY YERİNDEN KAÇTI
Yaşanan çatışma sonrası şüphelilerden biri gelen araca binerek kaçarken, diğer şahıs ise koşarak uzaklaştı. Çatışmada cadde üzerinde bulunan iki araca ve iş yerine kurşun isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri caddede çalışma yaparken, emniyet güçlerinin şüphelileri yakalamak için çalışmaları devam ediyor.