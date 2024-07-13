PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

İstanbul'da sokak ortasında silahlı çatışma: O anlar kamerada!

İstanbul Sultangazi'de sokak ortasında 2 şahıs arasında silahlı çatışma yaşandı. Yaşanan çatışmada kurşun isabet eden iki dükkan ve arabada hasar meydana gelirken, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024, 22:32 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 22:34
İstanbul’da sokak ortasında silahlı çatışma: O anlar kamerada!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Korkutan olay, saat 18.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi Şehit Eyüp Gönen Caddesi'nde meydana geldi.

Sokak ortasında silahlı çatışma!

İddiaya göre kimliği belirsiz 2 şahıs, cadde üzerinde birbirlerine silahla ateş etti.

ŞÜPHELİLER OLAY YERİNDEN KAÇTI
Yaşanan çatışma sonrası şüphelilerden biri gelen araca binerek kaçarken, diğer şahıs ise koşarak uzaklaştı. Çatışmada cadde üzerinde bulunan iki araca ve iş yerine kurşun isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri caddede çalışma yaparken, emniyet güçlerinin şüphelileri yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA