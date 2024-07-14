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Dilan-Engin Polat iddianamesinden: Kokma para Gürcistan'dan geliyor!

Dilan-Engin Polat çiftinin iddianamesinde bir tanığın ifadesi kara paranın nasıl aklandığını gösteriyor. Engin Polat paranın kaynağını Rusya ve Gürcistan olarak gösteriyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 07:00
Dilan-Engin Polat iddianamesinden: Kokma para Gürcistan’dan geliyor!

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Kara para akladıkları iddiasıyla Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında olduğu 5'i tutuklu 28 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede yeni detaylar ortaya çıktı. Polat çiftinin 3 suçtan 40 yıla kadar hapsinin istendiği iddianamede, Engin Polat'ın yasa dışı bahis organizasyonlarından para akışı sağladığına ilişkin tanık olarak yer alan Aygün Yıldırım'ın ifadeleri yer aldı. Polat çiftiyle Mustafa Özalp aracılığıyla tanıştığını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

HACK TUZAĞI
"Özalp'in elinde 600 kişilik fenomen listesi vardı. Fenomenlerin bağlı olduğu ajansın da sahibiydi. Mustafa Özalp hack'leyerek fenomenlerin sayfasını kapatıyordu ve daha sonra bana yönlendiriyordu. Bu kişilerin sayfalarını tekrar açarak kendilerine iade ettiğimde ödedikleri ücreti, Mustafa Özalp ile yarı yarıya paylaşıyordum. Dilan Polat bayilik için Özalp'in ajansıyla çalışmayı şart koşuyordu."


1 MİLYON ÖN TEMİNAT İSTİYORLAR
Şikayetçi Tufan Yılmaz'ın iddanamede yer alan ifadesi şöyle, "Engin Polat ile konuştuk, 1 milyon temanitla bana bayilik verileceğini, yasa dışı olduğunu düşündüğüm siteler üzerinden de bahisler oynatılabileceğini söyledi. Engin Polat Bana 'Korkmanı gerektirecek bir durum yok, para Rusya'dan Gürcistan'dan geliyor. Rahat olabilirsin' dedi."

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