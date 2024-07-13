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Zehir tacirlerine geçit yok! Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 11 kişi tutuklandı

Ankara'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve 3 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, 11 kişi tutuklandı.

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Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024, 22:13 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 22:13
Zehir tacirlerine geçit yok! Ankara’da uyuşturucu operasyonu: 11 kişi tutuklandı

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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Polatlı, Sincan ve Mamak ilçelerinde 28 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 21 şüpheli kişi gözaltına alındı.

Operasyonlar sonucunda; 644 gram sentetik kannobinoir, 479,91 gram bonzai ve türevi, 30,01 gram metamfetamin, 173 adet sentetik ecza hapı, 11 adet uyuşturucu hap, bin 885 litre şüpheli kimyasal sıvı, 3 kök Hint keneviri, 1 adet uyuşturucu çekili enjektör, 3 adet hassas terazi, 15 adet cam pipo/düzenek 3 adet ruhsatsız silah ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 21 kişiden 11'i tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartı ile 4 kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise ev hapsi cezası aldığı öğrenildi.

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