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15 Temmuz şehidinin babası ilk kez anlattı! 8 yıl sonra ortaya çıkan 'Gaffar Okkan' detayı

15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Ankara Gölbaşı'nda şehit düşen polis memuru Eyüp Oğuz'un babası Tevfik Oğuz, 8 yıl geçmesine rağmen acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu dile getirdi. Öte yandan şehit babası Oğuz, oğlunun Diyarbakır'da çalıştığı dönemlerde dönemin İl Emniyet Müdürü şehit Ali Gaffar Okkan'ın yanında olduğunu ancak İzmir'den gelen misafirleri karşılamak için saldırıdan 10 dakika önce yanlarında ayrıldığını söyledi.

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Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024, 23:06 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 23:06
15 Temmuz şehidinin babası ilk kez anlattı! 8 yıl sonra ortaya çıkan ’Gaffar Okkan’ detayı

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) silahlı kalkışmasına geçit vermemek için bedenini kurşunlara siper eden Türk milletinin, "15 Temmuz direnişi"nin üzerinden 8 yıl geçti.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Elazığlı polis memuru 2 çocuk babası Eyyüp Oğuz'un babası Tevfik Oğuz, her fırsatta oğlunun mezarını ziyaret edip, dua ediyor.

9 çocuk sahibi şehit babası Tevfik Oğuz, oğlunun vatan ve bayrak sevdalısı olduğunu ve bununla gurur duyduğunu söyledi. Oğlunun şehadet mertebesine ulaşmasının yıl dönümünde açıklamalarda bulunan Oğuz, aradan yılların geçmesine rağmen oğlunun acısının unutulmadığını belirterek, şehit oğlunun son zamanlarda arkadaşlarına ''Ölmek varsa en iyisi şehit olmaktır" dediğini kaydetti.

Oğuz, oğlunun Diyarbakır'da görev yaptığı yıllarda dönemin İl Emniyet Müdürü şehit Ali Gaffar Okkan'ın yanında olduğunu ve saldırıdan 10 dakika arayla kurtulduğunu yıllar sonra açıkladı.

Öte yandan, kentteki bir kurs merkezinin öğrencileri öğretmenleri gözetiminde şehit polis memuru Eyyüp Oğuz'un şehadetinin yıl dönümü dolayısıyla baba ocağını ziyaret etti. Tevfik Oğuz'u ziyaret edip elini öpen öğrenciler, Oğuz'a Türk Bayrağı ve çiçek hediye etti. Öğrenciler daha sonra öğretmenleri ile birlikte Harput Mahallesi'ndeki Harput Şehitliği'nde bulunan Eyyüp Oğuz ve diğer şehitlerin kabrini ziyaret etti. Burada dualar okundu, çevre temizliği yapıldı.

''EYYÜP, AİLEDE SEÇİLMİŞ BİRİYDİ''
Oğlunun 8 sene önce şehit olduğunu kaydeden baba Oğuz, ''Bu çocukları görünce şehidi neredeyse unuttuk. Çocukları seviyorum. Sağ olsunlar gelip bizi ziyaret ettiler. İnşallah onlar da ileride birer Eyyüp olur. Eyyüp gibi cesaretli birer genç olarak yetişirler. Vallahi acısı hiç unutulmuyor. Eyyüp, ailede seçilmiş biriydi. Ne kadar tamam dersek de unutulmuyor. 4 senedir de annesi öldü. Annesi onu çok merak ediyordu. Eyyüp, cesur adamdı. Eyyüp'ün aklına ölüm gelmezdi" dedi.

''GAFFAR OKKAN'IN YANINDAYDI, EYYÜP 10 DAKİKA İLE KURTULDU''
Şehit oğlunun son zamanlarda arkadaşlarına ''Ölmek varsa en iyisi şehit olmaktır'' dediğini aktaran Oğuz, ''Gaffar Okkan'ın yanındaydı. O da 10 dakika ile kurtuldu. Eğer saat 6'da onlarla birlikte çıksaydı Eyyüp de o 6 kişinin içerisindeydi. Fakat Eyyüp'ün saat 6'da, İzmir'de evlendirmiştik, misafirleri geliyor ve Eyyüp de terminalden almaya gidiyor. Eyyüp çıkıyor ondan sonra tarıyorlar. Yanında birçok arkadaşı hayatını kaybetti ama o zamanlar ölüm onun hiç aklına gelmezdi. Ancak son zamanlarda ''Ölmek varsa en iyisi şehit olmaktır" diyormuş. Demek ki içine doğmuş ve o da şehadeti orada tamamlanmış. Allah, hainleri ıslah etsin. Zaten cezalarını aldılar da Allah onları ıslah etsin" diye konuştu.

MİNİK ÇOCUKLAR ŞEHİT BABASINI ZİYARET ETTİ
Şehidin babasını ziyaret ederek bayrak hediye eden 10 yaşındaki Ahmet Tarık ise ''Kurs merkezimiz ile birlikte şehit babası Tevfik dedeyi ziyaret ettik. Şehidimiz ölümden hiç korkmuyormuş. Bizlerin de burada olması gurur verici. Biz Tevfik dedeye çiçek ve bayrak getirdik. O da sağ olsun bize hurma ve çikolata ikram etti. Burada olmaktan hem mutluyum hem de gururluyum" şeklinde konuştu.

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