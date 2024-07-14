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Akın akın lahmacun firarı: Yunan adalarına binlerce kişilik kuyruk!

Ege bölgesinde yerli turistin uzaklaşmasına neden olan yüksek fiyatların etkisi sürüyor. Tatilciler üç günlük tatil için de Bodrum ve Ege yerine Yunan adalarını seçti. Binlerce kişi Ayvalık’tan Midilli Adası’na gitmek için feribotlarda yer kapmaya çalıştı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 07:00
Akın akın lahmacun firarı: Yunan adalarına binlerce kişilik kuyruk!

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İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Muğla, Balıkesir, Manisa ve Kocaeli gibi kentlerden gelen tatilciler, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde kuyruklar oluşturdu. 15 Temmuz Pazartesi'yi de kapsayan 3 günlük tatili Midilli'de geçirmek isteyenler feribotlarla adanın yolunu tuttu. Ayvalık ile Midilli arasında 4 firmaya ait feribotlar, günde karşılıklı 4'er sefer düzenliyor. 3 günlük süreçte yaklaşık 5 bin kişinin Midilli'ye geçiş yapması öngörülüyor. Ayvalık'taki bir seyahat acentesinin yetkilisi Nevzat Turhan, 15 Temmuz'u da kapsayan 3 günlük tatil dolayısıyla bölgede yoğunluk yaşandığını söyledi. Kapıda vize uygulamasıyla Midilli'ye talebin arttığını belirten Turhan, 3 günlük süreçte yoğunluğun devam etmesini beklediklerini kaydetti.
Pahalılık nedeniyle Yunan adalarına kaçan tatilcilerle ilgili konuşan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci semt lokantasına gitmelerini tavsiye etmişti.


'ELEŞTIRMEYİN MEMNUN EDIN'
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yunan adalarına turizmi şikayet edenlere yönelik şunları söyledi: "Yunan adalarına kapıda vize uygulamasının kaldırılması ile ilgili Seyahat Acentaları olarak böyle bir talebimiz yok. Turizmde kötü bir gidişat varsa bunun çözümü rakiplerimize yapılan seyahatleri engellemek değil, turist memnuniyetsizliğinin nereden kaynaklandığını bulmaktır. Vatandaşımız kendi ülkesinde tatil yapma imkânı bulamayıp, yurt dışında tatil yapabiliyorsa, bir turizm başarısından söz etmek mümkün değildir."

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