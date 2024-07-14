6 Şubat depremlerinde 115 kişinin ölümüne yol açan müteahhitten pes dedirten savunma: Ben suçlu değilim

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde 115 kişinin hayatını kaybettiği Penta Park Sitesi'nin müteahhidi Özcan Çakmak'ın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki savunması, pes dedirtti. Çakmak, kendisinin de 15 yıl boyunca Penta Park Sitesi'nde ikamet ettiğini belirten Çakmak, "Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum. Binalar depreme dayanıklı mı, değil mi diye yapı denetime başvurmayanlar suçludur" dedi.

Tutuklu sanık mimar Mesut Başkır da binaya sonradan uygulanan ilave asma katların binanın statiğini bozduğunu ve binanın taşıyıcı kolonlarını zayıflattığını belirtti. Yıkılan binaların altında bulunan dükkanların bankalarca kiralandığını ve kendilerine göre dükkanlarda uygulama yaptıklarını anlatan Başkır, "Benim bu dava haricinde başka bir dosyam ve davam var. O davada tutuksuz yargılandım. Bu dosya ve dava ile arasında hiçbir fark yok. Büyük depremleri yaşadık. Biz belediyeden ruhsat almadan hayatımız boyunca inşaat yapmadık. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum" diyerek tahliyesini istedi.

Mimar Mesut Başkır, "Belediyeden ruhsat almadan hayatımız boyunca iş yapmadık" diyerek tahliyesini istedi. Sanıklar hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendiği öğrenildi.



DEVLET SÖZÜ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te AFAD İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda devlet sözü verdi. Bugüne kadar da 76 bin deprem konutunun teslim edildiğini belirtti. Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim etmeyi hedeflediklerini söyledi.